Эксперты посчитали, сколько денег на Земле находится в частных руках (доклад)

Мировые финансовые активы, находящиеся в частных руках, в 2012 году выросли на 7,8% по сравнению с предыдущим годом и составляют 135,5 триллиона долларов, говорится в докладе Global Wealth 2013, опубликованном в пятницу консалтинговой компанией Boston Consulting Group (BСG), передает РИА Новости.

Согласно документу, самыми богатыми регионами мира остаются Северная Америка и Западная Европа, где в частных руках сосредоточились 43,3 триллиона и 35,8 триллиона долларов соответственно. Богатство Азиатско-Тихоокеанского региона (не считая Японии) составляет 28 триллиона долларов. Финансовые активы частных лиц в Восточной Европе в 2012 году составляют только 2,3 триллиона долларов. Однако, по расчетам экспертов BСG, именно в этом регионе будет наблюдаться наиболее динамичный рост личных накоплений которые за пять лет вырастут почти вдвое - до 4 триллионов в 2017 году.

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Общее количество домохозяйств, имеющих на своих счетах более 1 миллиона долларов, в 2012 году составило 13,8 миллиона, или 0,9% от общего числа домохозяйств в мире. Наибольшее число домохозяйств-миллионеров находится в США (5,9 миллиона), за ними следуют Япония и Китай - 1,5 миллиона и 1,3 миллиона соответственно. При этом прогнозируется, что уже в 2013 Китай по этому показателю превзойдет Япония. Россия на 13-м месте - 180 тысяч домохозяйств с активами более 1 миллиона долларов. Составители доклада отмечают, что при расчете активов не учитываются личная и офисная недвижимость, а также предметы роскоши.

В списке домохозяйств со сверхвысокими активами (более 100 миллионов долларов) также лидируют США - более 3 тысяч. На втором месте Великобритания - 1 тысяча сверхбогатых домохозяйств, далее Китай - 851. Россия занимает 10-е место - 328 таких домохозяйств.