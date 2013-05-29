Бывший киевлянин поразил США: отмыл $6 миллиардов в интернете

Власти США раскрыли одну из крупнейших в мире электронных платежных систем, с помощью которой с 2006 года отмыто более 6 млрд долларов. Ее основатель - выходец из Киева Артур Будовский.

О разгроме системы, с помощью которой с 2006 года было якобы совершено 55 млн незаконных транзакций, сообщил Манхэттенский федеральный прокурор Прит Бхарара.

К суду привлечены семь руководителей и сотрудников компании во главе с ее основателями, бывшим киевлянином 39-летним Артуром Будовским (он же Артур Беланчук и Эрик Пальц) и 41-летним Владимиром Кацем, (он же Рагнар Даннескьолд - это имя отрицательного персонажа из романа Айн Рэнд "Атлант расправил плечи").

Услугами системы, зарегистрированной в Коста-Рике компании Liberty Reserve, пользовалось, по словам прокуроров, не менее миллиона человек по всему миру.

Система была анонимной, поэтому, если верить обвинению, ею пользовались в основном для отмывания незаконных доходов от всевозможных финансовых пирамид и сетевых махинаций, а также от торговли наркотиками, похищенными личными данными, номерами чужих кредиток или детской порнографией.

Услугами компании якобы широко пользовались шайки "кардеров", продающих информацию о банковских картах, и хакеров, действующие в таких странах, как Вьетнам, Нигерия, Гонконг, Китай и США.

Судя по документам, которые власти США обнародовали в начале мая, Liberty приложила руку к отмыванию 45 млн долларов, похищенных недавно из двух ближневосточных банков. В этом преступлении обвиняется группа доминиканцев. Если верить обвинительным документам, один из них перевел Liberty часть похищенных денег из Сибири и Сингапура.

"Масштабы незаконной деятельности обвиняемых поражают воображение", - говорится в обвинительном заключении, согласно которому Liberty проводила по 12 млн финансовых операций в год на общую сумму более 1,4 млрд долларов.

Будовский был арестован в Испании и ждет экстрадиции в США. Кац арестован в Бруклине.

В 2006 году Будовский и Кац уже привлекались прокуратурой Манхэттена за перевод денег без надлежащей лицензии через компанию Gold Age, пользовавшуюся модной тогда виртуальной валютой E-Gold. Как говорилось в обвинительном заключении, в общей сложности они перевели около 30 млн долларов, иногда беря за транзакцию в районе 100 тысяч долларов.

Как заметил манхэттенский прокурор Роберт Моргентау, именно это вызвало подозрения властей. "Когда берут столько денег, у вас есть основания полагать, что дело нечисто", - сказал он.

Будовский скоро перебрался в Коста-Рику, отказался в 2011 году от американского гражданства и взял костариканское. В 2006 году он основал Liberty Reserve, которая предлагала аналогичные услуги, но на условиях практически полной анонимности.

Открывая счет, новые клиенты должны были сообщить свое имя, дату рождения, место жительства и адрес электронной почты, но, в отличие от обычных банков, компания не требовала у них документы. Поэтому клиенты, по словам прокуроров, нередко открывали счета под явно вымышленными именами, такими как Russia Hackers ("Русские хакеры") или Hacker Account ("Счет хакера").

После того как деятельностью Liberty заинтересовались власти США, один из следователей открыл в компании счет на имя Джо Богуса ("Джо Липовый"), живущего по адресу дом 123 Фейк-мейн-стрит ("Фальшивая главная улица») в населенном пункте под названием "Абсолютно выдуманный город Нью-Йорк". Никто не обратил внимания.

Компания взимала плату в размере до 2 долларов 99 центов каждый раз, когда ее клиент переводил деньги другому пользователю. За дополнительную плату в 75 центов клиент мог спрятать номер своего счета в компании, в результате чего транзакция делалась практически бесследной.

По словам прокуроров, Liberty "добавляла еще один уровень анонимности", запрещая клиентам переводить ей деньги напрямую, например, через кредитные карты. Она оперировала виртуальными деньгами, а реальную валюту клиенты должны были переводить посторонним "обменникам", откуда они также получали деньги.

По словам прокуроров, обменники по большей части находились в странах, где власти недостаточно строго контролируют систему денежных переводов - например, в Малайзии, России, Нигерии и Вьетнаме.

Обменники в среднем брали за услуги 5% от суммы перевода, что значительно выше платы, взимаемой традиционными банками и законными платежными системами.

Использование обменников позволяло Liberty избегать получения какой-либо информации о клиентах через банковские переводы или другие транзакции, которые оставляют за собой бумажный след.

Такая система, замечает New York Times, сделала Liberty "первостатейным банком для киберпреступников и способствовала широкому диапазону онлайновой преступной деятельности".

По словам газеты, власти США не встречали другой системы, которая бы действовала в таких гигантских масштабах.

Прокуратура Южного округа Нью-Йорка объявила об этом деле лишь сейчас, хотя пять фигурантов из семи были арестованы еще 24 мая.

Помимо Будовского и Каца, это 46-летний гражданин Коста-Рики Аззеддин Амин, который "управлял финансовыми счетами Liberty" и был задержан в Испании.

В Бруклине арестованы 30-летний Марк Мармилев и 27-летний Максим Чухарев, которые "разрабатывали и обслуживали технологическую инфраструктуру Liberty".

В бегах пока находятся 42-летний Ахмед Ясин Абдельгани и 28-летний Аллан Эстебан Идальго Хименес, являющиеся гражданами Коста-Рики.

Всем им теоретически грозит до 20 лет тюрьмы за сговор с целью отмывания денег и до пяти лет за перевод денег без надлежащей лицензии.

Как сообщают, испанские власти готовы передать США бумаги и накопители, изъятые ими в ходе обысков трех жилищ и пяти компаний, связанных с этим делом.

По словам прокуроров, обвиняемые прекрасно знали, что занимаются незаконным отмыванием. Например, следователи цитируют разговор между Кацем и Абдельгани, имевший место в одном чате. Кац недвусмысленно назвал деятельность Liberty незаконной и заметил, что "все в США", включая Минюст, знают, что компания представляет собой "операцию по отмыванию, которой пользуются хакеры".

Согласно обвинительному заключению, Кац работал с Будовским до 2009 года, когда он ушел из компании из-за разногласий с партнером. По той же причине покинул Liberty и Абдельгани.

В том же году власти Коста-Рики известили Liberty, что ей необходимо обзавестись местной лицензией для перевода денег. В октябре 2009 года компания подала заявку на эту лицензию, но ей отказали на том основании, что в ней не соблюдаются элементарные правила проверки клиентуры по принципу "знай своего клиента" и отслеживания подозрительных транзакций.

В ответ обвиняемые создали компьютерный портал, который будто бы давал контролирующим органам Коста-Рики возможность следить за тем, как Liberty соблюдает правила. На самом деле, по словам прокуроров, это была уловка с целью обмана властей.

Уловка не сработала, и к ноябрю 2011 года компания так и не заручилась лицензией на работу в Коста-Рике. Хуже того: 18 ноября 2011 года Минфин США разослал извещение о том, что, согласно имеющейся информации, Liberty "используется преступниками для проведения анонимных транзакций по глобальному перемещению денег".

ВВС Украина