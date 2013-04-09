КНДР советует иностранцам улетать из Южной Кореи из-за угрозы войны

09:41, 09 апреля 2013
Мир
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КНДР предложила иностранцам подумать об эвакуации из Южной Кореи из-за угрозы войны.

КНДР предупредила иностранцев / Фото : РИА Новости, Мария Фролова

Северная Корея предложила иностранцам, проживающим в Южной Корее, рассмотреть возможность эвакуации из-за угрозы возникновения военного конфликта, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

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"Мы не хотим причинить вред иностранцам в Южной Корее в случае войны", - цитирует агентство представителя северокорейских властей, сообщает РИА Новости.

Сообщение ЦТАК также призывает "все международные организации, компании и туристов проработать меры для эвакуации".

Ситуация вокруг КНДР, власти которой в ближайшее время могут осуществить запуск баллистической ракеты в ответ на совместные военные учения США и Южной Кореи, продолжает держать в напряжении весь мир. Накануне появилась информация о том, что Пхеньян готовится к четвертому ядерному испытанию, однако позже оказалось, что слова южнокорейского министра, сообщившего о повышенной активности на северокорейском ядерном полигоне, были неверно истолкованы СМИ.

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