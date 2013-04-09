Япония готовится к перехвату ракеты КНДР

В настоящее время командование Сил самообороны Японии проводит мероприятия по размещению зенитно-ракетных комплексов "Пэтриот" на базах ВВС страны, находящихся рядом с важными военными и промышленными объектами. В качестве морского компонента системы ПРО на случай пусков баллистических ракет с территории КНДР Токио намерен задействовать два эсминца, оснащенных системами управления вооружения "Иджис"и ракетами-перехватчиками SM-3, сообщает РИА Новости.



Правительство Японии в настоящее время крайне озабочено сообщениями о том, что КНДР доставила к своему восточному побережью две баллистические ракеты средней дальности типа "Мусудан". Считается, что дальность полета ракеты составляет около 3-4 тысяч километров.

"Японское правительство сделает все, чтобы защитить жизнь и безопасность японского народа", - заявил журналистам во вторник премьер-министр страны Синдзо Абэ.

В начале марта Северная Корея в знак протеста против проведения совместных учений США и Южной Кореи отказалась от всех соглашений с РК о ненападении и денуклеаризации. КНДР заявила о повышении боевой готовности для возможного нанесения ударов по военным базам США на Гуаме, Гавайях и на юге Японии. Пхеньян объявил о планах возобновить эксплуатацию реактора в Йонбене, остановленного в 2007 году. В минувшую пятницу МИД КНДР предложил иностранным посольствам эвакуировать своих сотрудников и предупредил, что после 10 апреля не сможет гарантировать их безопасность.