Русская церковь объединилась: подписан акт о каноническом общении (фоторепортаж)

В московском храме Христа Спасителя сегодня утром состоялось подписание Акта о каноническом общении, в результате которого произошло воссоединение Русской православной церкви в Отечестве и за рубежом. Как отмечают в Московском Патриархате, этот документ направлен прежде всего на единство в духовном плане.

Акт предполагает, что РПЦЗ станет неотъемлемой самоуправляемой частью поместной Русской православной церкви. "Это означает, что она будет иметь собственный Архиерейский Синод и созывать свои Архиерейские Соборы, назначать на приходы священников, иметь независимость в административно-хозяйственном плане, но в духовном отношении будет едина с Московским Патриархатом", - подчеркнул представитель РПЦ.

Свои подписи под историческим документом поставили Патриарх Московский и всея Руси Алексий II и первоиерарх Зарубежной церкви митрополит Лавр.

На торжественной церемонии присутствует президент РФ Владимир Путин, несколько тысяч православных верующих, в том числе приехавших на торжества из дальнего зарубежья, и около 500 журналистов.

В храме Христа Спасителя начались торжества по случаю подписания Акта о каноническом общении. Затем состоится первая совместная литургия, которую возглавит Патриарх Алексий II и первоиерарх Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ) митрополит Лавр.

Специально на это событие в российскую столицу прилетели 600 русских эмигрантов из Европы, Америки и Австралии.

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