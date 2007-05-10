США надеются на честные выборы в России

США надеются на проведение "по-настоящему свободных и честных" президентских и парламентских выборов в России, заявила госсекретарь США Кондолиза Райс, которая посетит Россию с официальным визитом ориентировочно 14-15 мая.

"Мы очень надеемся на то, что в России будут по-настоящему свободные и честные выборы, так как Россия продвигается к президентским и парламентским выборам в следующем году", - заявила Райс на слушаниях в сенате США.

По мнению Райс, американо-российские отношения по ряду направлений переживают сейчас "трудный период".

"Факт заключается в то, что по ряду других вещей это трудный период", - утверждает Райс, по словам которой "русские в полном объеме не признают, что наши отношения со странами, являющимися их соседями и бывшими частью Советского Союза, являются хорошими взаимоотношениями между независимыми государствами и США".

При этом госсекретарь США отметила, что Россия и США успешно сотрудничают по ряду стратегических вопросов.

"По ряду главных стратегических глобальных вопросов мы сотрудничаем очень хорошо - по Северной Корее, у нас хорошее сотрудничество по Ирану и имеются две резолюции СБ ООН, президенты Буш и Путин работают по проблеме глобального ядерного терроризма, мы ведем работу по модернизации договора о нераспространении, чтобы включить в него гарантии того, что страны не будут делать то, чем занимается Иран в переработке и обогащении (урана), - по многим вещам у нас вcе идет очень хорошо", - сообщила госсекретарь.

"Мы пытались убедить русских в том, что появление демократий у их границ - в Грузии или Украине - не создаст проблему и что мы, конечно же, будем иметь хорошие и прочные взаимоотношения с этими двумя странами", - заявила Райс.

При этом она считает, что отношения являются "еще более трудными, если посмотреть на то, что происходит в самой России".

"Я думаю, что будет правильно сказать, что имеет место отход от ряда реформ, которые вели к децентрализации власти Кремля, сильной законодательной власти, свободной прессе и независимым судам, и я думаю, что повсюду в мире и в Европе и в США имеется значительная обеспокоенность тем курсом, которым идет Россия в последние годы", - утверждает глава американского внешнеполитического ведомства.

По ее мнению, "концентрация власти в Кремле вызывает беспокойство. При этом она добавила, что США вместе с европейскими странами "подчеркивают, что нет смысла в использовании Россией своих огромных природных ресурсов политическим, а не коммерческим образом".

"Это сложная ситуация, но я сказала бы, что по ряду вопросов мы работаем вместе очень хорошо, Это большие и важные проблемы и мы будем продолжать пытаться работать вместе с русскими", - сказала Райс.

РИА "Новости"