Начинается энергетический саммит в Кракове

Президенты Грузии и Польши Михаил Саакашвили и Лех Качиньский считают, что двусторонние польско-грузинские отношения являются образцовыми. Об этом в четверг заявили оба лидера, выступая на пресс-конференции в Варшаве.

В четверг президент Грузии прибыл в Польшу с рабочим визитом.

Качиньский сообщил, что достигнута договоренность о создании специального польско-грузинского президентского комитета. Такие комитеты уже существуют между Польшей и Украиной, Литвой и Турцией и являются свидетельством укрепления контактов между государствами, пояснил президент Польши.

Качиньский отметил, что в пятницу в Кракове начнется двухдневный неформальный энергетический саммит, в котором должны принять участие президенты Грузии, Украины, Литвы, Азербайджана и Польши. По словам польского лидера, саммит имеет все шансы положить начало "близкому сотрудничеству в вопросах так важных для нынешнего мира, как вопросы энергетические".

В свою очередь, Саакашвили заявил, что польская инициатива "важна сама по себе и перед ней (инициативой) - прекрасное будущее".

Одна из главных идей саммита - наработать гарантии беспрепятственного транзита энергоносителей - как для национальных экономик, так и для вектора Восток-Запад, которые сбалансировали бы положение Энергетической хартии с интересами производителей, транзитеров и потребителей энергоносителей посредством общей политической согласованной позиции стран - участниц энергетического саммита.