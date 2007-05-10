Казахстан пустит свою нефть через Россию

Президент Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВ подтвердил, что транспортировка значительной части казахстанской нефти и в будущем будет осуществляться по территории России.

Такое заявление он сделал в ходе переговоров в Астане с Президентом России Владимиром ПУТИНЫМ.

"Казахстан абсолютно привержен тому, чтобы большая часть (нефти), если не вся, проходила именно по территории России. Мы всегда об этом говорим", - сказал Н.НАЗАРБАЕВ, передает Рейтер.

В свою очередь REGNUM сообщает, что Президент Казахстана не примет участия в энергетическом саммите в Польше. Главной темой саммита, запланированного на 11-12 мая, в котором, помимо Польши, намеревались участвовать Азербайджан, Грузия, Украина и Казахстан, должен был стать поиск альтернативных российским источников нефти и газа, а также маршрутов их поставки в Европу.

Ранее глава Казахстана выражал готовность к участию в саммите, однако мероприятие в Польше совпало с официальным визитом в Казахстан Президента России В.ПУТИНА. Глава российского государства начал свой официальный визит по странам Средней Азии 9 мая. Сегодня В.ПУТИН вместе со своим казахстанским коллегой посетит Туркменистан, а 12 мая оба Президента вернутся Актау, где пройдет трехстороняя встреча Президентов России, Казахстана и Туркменистана. Стороны обсудят широкий спект перспектив сотрудничества в энергетике.