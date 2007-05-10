Путин уволил губернатора за любовь к футболу

12:23, 10 мая 2007
Мир
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Против Короткова завели 4 дела

Леонид Коротков. Фото: Павла Ъ-Кошеленко
Президент Владимир Путин отстранил от должности губернатора Амурской области Леонида Короткова с формулировкой «в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации». Временно исполняющим обязанности губернатора области Путин назначил вице-губернатора Александра Нестеренко.

Леонид Коротков лишился поста через несколько дней после того, как ему предъявили обвинения по четырем уголовным делам. Короткову вменяется злоупотребление и превышение должностных полномочий, а также халатность (ч. 2 ст. 285, ч. 2 ст. 286 и ч. 1 ст. 293 УК России). Эти статьи предусматривают крупные штрафы и лишение свободы на срок до семи лет.

Как утверждает прокуратура, Коротков приобрел дорожную технику и два легковых автомобиля у ООО «Торгфинанс» на сумму 40 млн рублей, что превышало среднерыночную стоимость этих машин. Кроме того, чиновника подвела любовь к футболу. По версии следствия, Коротков запускал руку не только в местную казну, но и в карманы простых людей, которые вынуждены были с 2003 по 2006 годы содержать местный футбольный клуб «Амур» за счет оплаты коммунальных услуг по повышенным тарифам. На «Амур» чиновник потратил 41 млн. рублей.

Полит.ру

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