Путин уволил губернатора за любовь к футболу

Президент Владимир Путин отстранил от должности губернатора Амурской области Леонида Короткова с формулировкой «в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации». Временно исполняющим обязанности губернатора области Путин назначил вице-губернатора Александра Нестеренко.

Леонид Коротков лишился поста через несколько дней после того, как ему предъявили обвинения по четырем уголовным делам. Короткову вменяется злоупотребление и превышение должностных полномочий, а также халатность (ч. 2 ст. 285, ч. 2 ст. 286 и ч. 1 ст. 293 УК России). Эти статьи предусматривают крупные штрафы и лишение свободы на срок до семи лет.

Как утверждает прокуратура, Коротков приобрел дорожную технику и два легковых автомобиля у ООО «Торгфинанс» на сумму 40 млн рублей, что превышало среднерыночную стоимость этих машин. Кроме того, чиновника подвела любовь к футболу. По версии следствия, Коротков запускал руку не только в местную казну, но и в карманы простых людей, которые вынуждены были с 2003 по 2006 годы содержать местный футбольный клуб «Амур» за счет оплаты коммунальных услуг по повышенным тарифам. На «Амур» чиновник потратил 41 млн. рублей.

Полит.ру