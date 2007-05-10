Депутаты Европарламента заявляют, что России не удастся расколоть Европу из-за российско-эстонского конфликта.

Как передает собственный корреспондент УИНАН в Брюсселе, об этом депутаты из различных парламентских групп говорили 9 мая вечером во время обсуждения хода подготовки к саммиту Россия-ЕС, запланированного на 18 мая.

“Это была настоящая атака на суверенность одной из стран-членов ЕС, но Россия не должна считать, что таким поведением ей удастся разделить ЕС”, - заявил лидер крупнейшей депутатской группы Европарламента – группы народных партий Жозеф ДОЛЬ (Франция).

Он также отметил, что сейчас – не времена “холодной войны”, а потому Еврокомиссия и Совет ЕС должны разработать специальную стратегию сотрудничества с Россией.

Представитель группы социалистических партий Ян-Маринус ВИРСМА (Нидерланды) отметил неприемлемость повторения таких акций, как против Эстонии. А лидер группы либеральных партий Грэхем УОТСОН выразил даже убеждение в том, что нужно отложить проведение саммита Россия-ЕС, отметив, что его группа будет голосовать за это во время сегодняшнего принятия резолюции по России.

“Диалог – это очень важно, но диалог – это не два монолога... Представители Совета Европы и Еврокомиссии сказали хорошие слова, но им не хватает жесткости. Нужно отложить саммит, пока Россия не захочет говорить языком демократии”, - сказал он.

Представитель группы “зеленых” Даниэль КОН-БЕНДИТ (Германия) отметил, что Россия – это не СССР, хотя во многих вопросах она претендует на политику СССР – политику могущества, не столько военного, сколько экономического и, в частности, энергетического.

“Мы должны иметь отношения с Россией, но мы также должны иметь отношения с Саудовской Аравией, но это не значит, что мы признаем, что Саудовская Аравия, в которой ворам отрубают руку, движется в правильном направлении”, - заявил депутат.

Представитель группы объединенных левых Мекко СЕПАНЕН (Финляндия) отметил, что ЕС не может позволить разделения Европы, отметив, что иногда это происходит на практике.

“Это иногда происходит, и, что абсолютно неприемлемо, со стороны некоторых стран ЕС, которые пытаются строить более привилегированные отношения с Россией”, - сказал представитель левых.

Представитель группы правых партий Брайан КРОЛЕ (Великобритания) отметил, что сейчас в России наблюдается новая форма авторитаризма, которая проявляется, в том числе, в нападении на посольство Эстонии в Москве, в использовании энергетики с целью заставить подчиниться желаниям России.

“Мы должны продемонстрировать гражданам Эстонии, что они не покинуты, что они являются гражданами Европы”, - подчеркнул депутат.

Я сообщал УНИАН, саммит Россия-ЕС запланирован на 18 мая в Самаре. После обострения ситуации вокруг эстонского посольства в Москве, в Евросоюзе обсуждали возможность перенесения саммита на более позднюю дату – до урегулирования эстонско-российского кризиса.