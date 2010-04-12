В Польше говорят, что пилот трагического рейса хорошо знал русский

В Польше отвергают предположение о возможном незнании пилотами самолета Президента Польши Леха Качинского русского языка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявили представители Министерства обороны Польши и пилот правительственной флотилии Томаш ПЕТШАК, который лично знал главного пилота трагического субботнего рейса.

Директор информационного департамента польского Министерства обороны Веслав ГЖЕГОЖЕВСКИЙ отметил, что во время полетов в Российскую Федерацию в команде пилотов всегда был человек, который знал русский язык.

"До 2009 года в состав экипажа, который летал с VIP-ами в Россию, входил российский навигатор, с прошлого года специальный полк (который обслуживал правительственную флотилию) справлялся собственными силами", - рассказал он.

"До вчерашнего дня российская сторона не говорила ни о каких проблемах с коммуникацией с пилотами", - отметил В.ГЖЕГОЖЕВСКИЙ.

Т.ПЕТШАК в свою очередь подчеркнул, что пилот-командир трагического рейса очень хорошо знал русский и часто пользовался им.

Как сообщал УНИАН, один из диспетчеров военного аэродрома под Смоленском Анатолий МУРАВЬЕВ, в частности, заявлял, что пилот самолета Президента Польши мог не знать хорошо русский язык, что стало причиной непонимания и в результате - трагической авиакатастрофы.

"Понимание у нас с экипажем «фифти-фифти». Диспетчер говорил с пилотом на русском, ему помогали другие, подсказывали английские фразы. И было трудно разобраться, понял ли пилот, что ему говорят. Языковой барьер мешал пониманию. Ну и, конечно, стечение обстоятельств", - сказал А.МУРАВЬЕВ в интервью "Комсомольской правде".