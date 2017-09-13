Немецкий журнал назвал Путина "собакой", в России возмущены

В одной из статей № 37 журнала Focus за 2017 год говорится: "Она [канцлер Германии Ангела Меркель] боится путинской собаки, но не боится собаку Путина". Посольство России в Германии потребовало от издания извинений, пишет РБК.

"В основном это было ироничной игрой слов со словом "собака", - заявила представитель журнала Алиса Вагнер. По ее словам, термин "собака" (der Hund) на немецком языке синонимичен выражению "крепкий орешек" (harter Hund)".

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"К сожалению, ирония этой фразы не может быть адекватно переведена на русский язык", - отметила Вагнер.

"Журналу Focus это кажется провокационным. Так ли это? Нет. Безвкусно и глупо? Конечно", - написало посольство России в Twitter.

Заведующая кафедрой немецкого языка МГИМО Марина Чигашева утверждает, что Focus не имел в виду "крепкий орешек". Такое значение у слова Hund может возникнуть только в том случае, если на это будут указывать такие маркеры, как, например, впереди стоящее прилагательное. "Здесь этого не было, поэтому фразу следует воспринимать как оскорбление", - резюмировала эксперт.

Канцлер Германии в 2007 году встретилась с Путиным в Сочи. Во время этих переговоров в момент протокольной съемки в комнату вбежала лабрадор Кони. Меркель боится собак, появление лабрадора вызвало у нее страх. Путин позже рассказал, что не хотел напугать Меркель. По его словам, он не знал о фобии канцлера, а хотел порадовать ее.