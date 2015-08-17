Собаку Путина возили отдельным самолетом - СМИ

Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на людей из окружения олигарха Геннадия Тимченко, которому раньше принадлежала Airfix, входящая в «Авиа групп».

Сейчас 26% «Авиа групп» принадлежат международному аэропорту «Шереметьево», а 74% – фирме «А групп», у которой один владелец – кипрская AGH Aviation Group Holding, бенефициары которой не раскрываются.

Пока ее владельцем был Тимченко, фирма оперировала бизнес-джетами «Газпрома», «Роснефти» и «Транснефти», обслуживающими их топ-менеджеров. Теперь сотрудники этих госкомпаний заявляют, что там давно не пользуются услугами Airfix.

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Несколько лет назад самолетами Airfix летали и высокопоставленные российские чиновники, уверяют двое знакомых Тимченко. Они рассказали, что в самолетах компании видели не только главу «Роснефти» Игоря Сечина, но и первого вице-премьера Игоря Шувалова, и даже самого Путина, если его путешествие носило неофициальный характер.

По словам собеседников издания, самолеты Airfix перевозили дочерей российского президента – Марию и Катерину, а также друга Марии Путиной – Йоррита Фаассена. А в отдельных случаях, когда Путин в дальней командировке скучал по своему лабрадору Кони, его доставляли президенту самолетом Airfix.

При этом работу с первыми лицами государства всегда сопровождала ФСО, специальная группа регулярно проверяла самолеты и помещения компании на наличие шпионских электронных устройств и прослушивающей аппаратуры, рассказали знакомые Тимченко.