КНДР осуществила очередной запуск баллистической ракеты – СМИ

Северная Корея осуществила очередной запуск баллистической ракеты в рамках испытательных стрельб.

Об этом сообщает The Associated Press со ссылкой на заявления южнокорейских военных.

«Южнокорейские военные заявили, что Северная Корея запустила баллистическую ракету, что является частью ряда испытательных стрельб в последние месяцы», – говорится в сообщении.

BREAKING: South Korean military says North Korea ballistic missile launches, part of a string of test-firings in recent months. — The Associated Press (@AP) 4 июля 2017 г.

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По данным Fox News, Северная Корея недавно провела первые испытания нового двигателя для межконтинентальной баллистической ракеты. Новая технология может быть использована для создания ракеты, способной вывести спутник на околоземную орбиту, а в перспективе - и для создания межконтинентальной ракеты, способной достичь западного побережья США.