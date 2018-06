КНДР осуществила очередной запуск баллистической ракеты – СМИ

Северная Корея осуществила очередной запуск баллистической ракеты в рамках испытательных стрельб.

Об этом сообщает The Associated Press со ссылкой на заявления южнокорейских военных.

«Южнокорейские военные заявили, что Северная Корея запустила баллистическую ракету, что является частью ряда испытательных стрельб в последние месяцы», – говорится в сообщении.

BREAKING: South Korean military says North Korea ballistic missile launches, part of a string of test-firings in recent months.