КНДР испытала новый тип двигателя для баллистической ракеты - СМИ

Северная Корея провела первые испытания нового двигателя для межконтинентальной баллистической ракеты. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источники среди американских чиновников.

Собеседники телеканала обеспокоены тем, что новая технология может быть использована для создания ракеты, способной вывести спутник на околоземную орбиту, а в перспективе - и для создания межконтинентальной ракеты, способной достичь западного побережья США.

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Издание отмечает, что последний тестовый запуск такого типа ракеты был проведен в марте 2017 года.

Отметим, ранее сообщалось, что недавно американские шпионские спутники впервые за несколько недель зафиксировали новую активность на подземном ядерном испытательном полигоне Северной Кореи.