После терактов в Лондоне Трамп снова хочет ограничить въезд мусульман в США

После ночных терактов в Лондоне президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп требует восстановить действие своего миграционного указ, которым вводится временный запрет на въезд для граждан шести мусульманских стран. Как передает Новое время, об этом американский президент написал в Twitter.

"Мы должны быть умными, внимательными и твердыми. Нам нужно, чтобы суды вернули нам наши права. Нам нужно ввести в действие миграционный указ, чтобы обеспечить дополнительный уровень безопасности", - написал Трамп.

