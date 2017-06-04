Теракт в Лондоне: число пострадавших возросло вдвое
09:23, 04 июня 2017Мир
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Медики сообщили о почти 50 пострадавших в результате терактов в Лондоне.
REUTERS
В больницы Лондона доставлены 48 человек после атак террористов в британской столице.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные медслужб.
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«Мы доставили 48 пациентов в пять больниц Лондона, а также оказали помощь на месте тем, у кого были незначительные травмы», — сообщил Питер Роудс, заместитель директора лондонской службы скорой помощи.
Напомнианее полиция сообщила, что в результате терактов в британской столице погибли шесть человек.
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