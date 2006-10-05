Россия получит контроль над балканским нефтепроводом (схема)

Россия, Греция и Болгария договорились, что российские компании получат 51 процент акций в проекте нефтепровода "Бургас-Александруполис". "Транснефти", "Роснефти" и "Газпром нефти" будет принадлежать 51 процент в проекте, к Болгарии и Греции отойдут 49 процентов. Однако то, как распорядятся своей долей партнеры российских компаний еще не известно.

В сентябре глава "Роснефти" Сергей Богданчиков заявлял, что российские компании могут получить нефтепровод из Болгарии в Грецию, поскольку они "обеспечивают нефтью трубопровод". Ранее предполагалось, что учредителями компании по строительству нефтепровода станут ТНК-BP, Роснефть, Газпром нефть и Chevron. Глава Роснефти тогда заявил, что проект крайне необходим России, поскольку стране требуются дополнительные экспортные маршруты.

В апреле 2005 года правительства России, Греции и Болгарии подписали меморандум о строительстве балканского нефтепровода "Бургас-Александруполис", который позволит транспортировать нефть из портов Черного моря на рынки Европы, США и Азиатско-Тихоокеанского региона через Болгарию и Грецию. Стоимость проекта составляет 783 миллиона евро.

Лента.ру