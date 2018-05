"Это эгоистично и глупо": в Twitter возмущены мужчиной, который делал селфи на месте теракта в Лондоне

Пользователи Twitter возмутились из-за фотографий мужчины, который тот делал на селфи-палку на фоне сегодняшнего происшествия - теракта в Лондоне.

Ранее УНИАН сообщал, что несколько человек пострадали в результате стрельбы у здания парламента Великобритании в Лондоне. Позже СМИ сообщили, что автомобиль задавил не менее пяти человек на Вестминстерском мосту в Лондоне, где произошел инцидент со стрельбой.

Пользователи назвали такие действия "эгоистичными и глупыми".

imagine being this selfish and stupid that people are in danger and you take a fucking selfie #Westminsterpic.twitter.com/ktLciCnrGF — oswald (@megrauhl) March 22, 2017

Wankers who take pictures of the injured and film it are scumbags. Put away your phones you cretin and help the injured #Westminster — Max McLellan (@McLellanMax) March 22, 2017

"Женщина умерла. У многих катастрофические травмы... а люди ведут себя вот так...", - написала одна из пользователей соцсети.

A woman has died. Many people have 'catastrophic injuries' a police man was stabbed and this is how people act...#Westminsterpic.twitter.com/9bZv701Gon — Amy (@PsychoJaureguii) March 22, 2017

The guy with the selfie stick.......You completely and utterly disgust me #Westminsterpic.twitter.com/NrYzvJgdl0 — Aleksandar Todorov (@alextodorov1995) March 22, 2017

"Я думаю, вам действительно нужно оценить свои приоритеты, если вы снимаете человека, истекающего кровью на земле, вместо того, чтобы помочь", - добавил другой пользователь.

I think you really have to evaluate your priorities if you're filming a person bleeding on the ground instead of helping them #Westminster — Jonathon Murphy (@Jonathon_Murphy) March 22, 2017

В то же время, Reuters сообщал, что полиция застрелила нападавшего возле британского парламента.