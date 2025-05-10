Это первый совместный визит лидеров четырех стран в Украину. На вокзале их встретили украинские чиновники.

Сегодня утром в Киев прибыли лидеры Франции, Польши, Великобритании и Германии.

Как сообщает корреспондент УНИАН, на железнодорожном вокзале премьер-министра Польши Дональда Туска встретили министр иностранных дел Андрей Сибига и глава Офиса президента Андрей Ермак.

За Туском в столицу вместе на поезде прибыли и новый канцлер Германии Фридрих Мерц, британский премьер Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон.

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Примечательно, что украинские чиновники встречали своих гостей в строгих костюмах. Европейские лидеры были в приподнятом настроении и улыбались.

На железнодорожном вокзале были серьезно усилены меры безопасности.

Также были оплодотворены кадры из путешествия Стармера, Макрона и Мерца в Киев. Примечательно, что с ними не было Туска.

Политики охотно позировали журналистам и живо общались. На заднем фоне был заметен небольшой украинский флажок.

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что в столице Украины рады приветствовать коалицию решительных. По его словам, у сторон есть много работы и немало тем для обсуждения.

"Нужно завершать эту войну справедливым миром. Нужно вынудить Москву пойти на прекращение огня", - отметил Ермак.

Визит европейских лидеров в Украину

Вчера во Львов на День Европы прибыли делегации 35 государств. Европейскую делегацию возглавила верховная представительница ЕС Кая Каллас. Визит начался с чествования на Лычаковском кладбище украинских героев, пожертвовавших жизнью, защищая Украину от РФ.

Перед визитом в Киев немецкий канцлер Фридрих Мерц сообщил, что страны Европы разработали декларацию о прекращении огня в Украине. По словам Мерца, декларация "во многом идентична предложению о 30-дневном прекращении огня", поскольку европейц

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