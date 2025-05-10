Это первый совместный визит лидеров четырех стран в Украину и является беспрецедентным.

Лидеры Великобритании, Франции, Германии и Польши сегодня приедут в Киев у для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как пишет Reuters, на встрече европейские лидеры обсудят предложение США и Европы о 30-дневном прекращении огня, которое в случае отказа Кремля приведет к совместному введению новых санкций, сообщил французский дипломатический источник.

Визит премьер-министра Великобритании Кейра Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца и премьер-министра Польши Дональда Туска - это первый совместный визит лидеров четырех стран в Украину.

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"Вместе с США мы призываем Россию договориться о полном и безусловном 30-дневном прекращении огня, чтобы создать пространство для переговоров о справедливом и прочном мире", - говорится в совместном заявлении европейских лидеров.

Накануне саммита посольство США в Киеве предупредило о "потенциально существенной" воздушной атаке в ближайшие дни и рекомендовало своим гражданам быть готовыми искать убежище в случае сирен воздушной тревоги.

Как отметило издание, четыре иностранных лидера встретятся с Зеленским в субботу утром, а также, как ожидается, отдадут дань уважения к мемориалу в центре Киева, чтобы почтить память украинских солдат, погибших на войне.

Ожидается, что они проведут виртуальную встречу с другими лидерами, чтобы проинформировать их о прогрессе, достигнутом в создании будущей коалиции воздушных, сухопутных, морских и "регенеративных" сил, которая поможет возродить ВСУ после любого мирного соглашения, заявили на Даунинг-стрит в Великобритании.

Анонсируя визит, Макрон выложил совместное фото четверки, сопроводив ее подписью "Мы по дороге в Киев. Ради Украины, ради Европы" на французском, английском, немецком и польском языках.

Переговоры по Украине

Ранее американский президент Дональд Трамп предложил 30-дневное полное прекращение огня в Украине. Киев согласился на это условие безоговорочно, а вот Кремль эту инициативу отбросил.

После этого к команде Трампа начало доходить, что настоящим препядствием на пути к миру является не Украина, согласно российской пропаганде, а именно российский диктатор Владимир Путин.

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