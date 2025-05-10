Выходные в Украине будут дождливые и прохладные.

Сегодня и завтра, 11 мая, в Украине сохранится дождливая и прохладная погода. Об этом на своей странице в Facebook сообщила известный синоптик Наталья Диденко.

"Атмосферные фронты обусловят осадки различной интенсивности, только в Луганской и Донецкой областях 10-11 мая будет преобладать сухая погода", - спрогнозировала она.

В воскресенье, по ее данным, практически повсеместно в Украине ожидается холодная погода с дневной температурой воздуха +9...+14 градусов, только на юге будет немного теплее, +13...+17 градусов.

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"В ночные часы, при прояснениях есть вероятность заморозков на почве!" - предупредила Наталка Диденко.

В Киеве, по ее прогнозу, завтра будет дождливо почти весь день, а столбики термометров максимально покажут лишь +11 градусов.

Погода на сегодня - прогноз на 10 мая

Сегодня, в субботу, прохладнее всего будет на западе Украины - днем только +7...+12 градусов, местами будет идти дождь.

На остальной территории страны, говорит Наталка Диденко, температура днем будет колебаться в пределах +11...+15 градусов, а на юге будет несколько теплее - до +14...+17 градусов.

По словам Наталки Диденко, сухая погода сегодня сохранится не только на Луганщине и Донетчине, а также в большинстве южных регионов.

В Киеве 10 мая ожидаются периодические дожди и прояснения. Максимальная температура воздуха - около +13 градусов.

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