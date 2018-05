У здания британского парламента произошла стрельба, есть пострадавшие (фото, видео)

Несколько человек пострадали в результате стрельбы у здания парламента Великобритании в Лондоне, сообщает Reuters.

По словам представителя парламента, сейчас вход в здание перекрыт. По его данным, пострадали два человека.

По информации Reuters, в результате стрельбы есть дюжина раненых на Вестминстерском мосту у здания парламента.

Associated Press отмечает, что заседание Палаты общин было приостановлено из-за сообщений о стрельбе. Sky News опубликовал видео происходившего в здании.

This is the moment Parliament was suspended as "sounds similar to gunfire" were heard outside pic.twitter.com/to6PPxkNqL — Sky News (@SkyNews) March 22, 2017

Корреспондент Sky News также опубликовал видеозапись происходяшего перед зданием парламента.

Как отмечает Sky News ссылаясь на свидетелей инцидента, полицеских на мосту атаковал человек с ножом.

"Someone rushed through, attacked a policeman... he appeared to be carrying a knife. We heard lots of gunfire" witness tells Sky News pic.twitter.com/3tMbYIoByH — Sky News (@SkyNews) March 22, 2017

Представители Скотланд-Ярда подтвердили, что на Вестминстерском мосту в Лондоне произошел инцидент со стрельбой.

WATCH: "We heard a very very loud bang." Eyewitness to unfolding firearms incident near London's Parliament: https://t.co/byE6eoqNfqpic.twitter.com/xLMXTZzc3n — Good Morning America (@GMA) March 22, 2017

Parliament is in lockdown after shots were fired in London https://t.co/sasfLMQb5y@RobDotHutton is at the scene: pic.twitter.com/QWRCGXBMI1 — Bloomberg (@business) March 22, 2017

