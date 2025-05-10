Узнайте, какие важные торжества отмечают в мире и в православной церкви.

О том, какой сегодня праздник наступает в народе, стоит знать собственникам домашнего хозяйства, ведь для них есть много обычаев и примет. Важное торжество наступает у православных верующих. Мы также назвали знаменитых именинников 10 мая и предупредили о запретах даты.

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Что за праздник сегодня церковный

Верующие, которые придерживаются нового стиля, чествуют Киево-Братскую икону Божьей Матери и апостола Симона Зилота. Последнему принято молиться о супружеской верности, счастливом браке и прощении грехов.

Приверженцам старого стиля будет интересно узнать, какой сегодня праздник церковный наступает по юлианскому календарю. Это дата чествования иконы Богоматери "Живоносный источник" и епископа Симеона Иерусалимского.

Какой сегодня праздник в Украине

Нам стоит помнить и чтить выдающихся украинцев, рожденных 10 мая - это художница Алла Лысянская, поэт и книгоиздатель Иван Малкович, участник российско-украинской войны и Герой Украины Александр Мациевский.

В официальном календаре праздников сегодня в Украине нет - это обычный выходной день. Верующие украинцы могут помолиться апостолу Симону в церкви.

Какой сегодня праздник в мире

Вторая суббота мая известна как День мигрирующих птиц - экологическое торжество, посвященное перелетным пернатым. В Украине самыми известными мигрирующими видами являются аисты, ласточки, стрижи, соловьи, зяблики и жаворонки.

Интересно также узнать, какой праздник 10 мая отмечают разные страны мира:

День ветряной мельницы в Нидерландах;

День книги в Германии;

День кактусов в США;

День отмены рабства во Франции;

День матери в Мексике и Гватемале;

День защиты детей в Мальдивах.

Среди знаменитостей, которые родились 10 мая, достойны быть упомянутыми математик Гаспар Монж, военный инженер и композитор Клод Жозеф Руже де Лиль, физик Огюстен Френель, музыкант Боно.

Какой сегодня праздник в народе

По народным верованиям отмечается сегодня праздник Семен Ранопашец, который считается удачным для посева любых растений, особенно зерновых. Крестьяне в этот день начинали посевной сезон. Домашний скот выгоняли на выпас, а в птичник покупали утят и цыплят.

По давним приметам, для большого счастья и согласия в доме нужно окропить углы святой водой, а также устроить семеzйний ужин.

Что нельзя делать сегодня и какие есть приметы дня

Украинцы верят, что в праздник сегодня не стоит поминать умерших и ходить на кладбище, а также ремонтировать обувь. Объективных причин нет, но, по приметам, такие действия навлекут беду. Также нельзя рыбачить, поскольку у рыб длится нерест.

С давних примет о дате 10 мая есть такие приметы о погоде:

совы раскричались - к морозу;

во время восхода небо ясное - к сильному ветру;

пошел дождь - в пасеках будет много меда;

если появилась радуга, то ждите засухи летом.

Если же обратиться к синоптикам, то погода 10 мая 2025 года будет прохладной и дождливой, совсем без солнца.

У кого День ангела сегодня

Если вы придерживаете нового стиля, то с именинами стоит поздравить Василия, Кирилла, Лаврентия, Семена и Таисию.

Для тех верующих, которые благосклонны к старому стилю, наступает 10 мая праздник обладателей имен Георгий, Егор, Иван, Илларион, Николай, Павел, Петр, Семен, Сергей, Степан, Анастасия и Мария.

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