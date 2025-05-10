О том, какой сегодня праздник наступает в народе, стоит знать собственникам домашнего хозяйства, ведь для них есть много обычаев и примет. Важное торжество наступает у православных верующих. Мы также назвали знаменитых именинников 10 мая и предупредили о запретах даты.
- Что за праздник сегодня церковный
- Какой сегодня праздник в Украине
- Какой сегодня праздник в мире
- Какой сегодня праздник в народе
- Что нельзя делать сегодня и какие есть приметы дня
- У кого День ангела сегодня
Что за праздник сегодня церковный
Верующие, которые придерживаются нового стиля, чествуют Киево-Братскую икону Божьей Матери и апостола Симона Зилота. Последнему принято молиться о супружеской верности, счастливом браке и прощении грехов.
Приверженцам старого стиля будет интересно узнать, какой сегодня праздник церковный наступает по юлианскому календарю. Это дата чествования иконы Богоматери "Живоносный источник" и епископа Симеона Иерусалимского.
Какой сегодня праздник в Украине
Нам стоит помнить и чтить выдающихся украинцев, рожденных 10 мая - это художница Алла Лысянская, поэт и книгоиздатель Иван Малкович, участник российско-украинской войны и Герой Украины Александр Мациевский.
В официальном календаре праздников сегодня в Украине нет - это обычный выходной день. Верующие украинцы могут помолиться апостолу Симону в церкви.
Какой сегодня праздник в мире
Вторая суббота мая известна как День мигрирующих птиц - экологическое торжество, посвященное перелетным пернатым. В Украине самыми известными мигрирующими видами являются аисты, ласточки, стрижи, соловьи, зяблики и жаворонки.
Интересно также узнать, какой праздник 10 мая отмечают разные страны мира:
- День ветряной мельницы в Нидерландах;
- День книги в Германии;
- День кактусов в США;
- День отмены рабства во Франции;
- День матери в Мексике и Гватемале;
- День защиты детей в Мальдивах.
Среди знаменитостей, которые родились 10 мая, достойны быть упомянутыми математик Гаспар Монж, военный инженер и композитор Клод Жозеф Руже де Лиль, физик Огюстен Френель, музыкант Боно.
Какой сегодня праздник в народе
По народным верованиям отмечается сегодня праздник Семен Ранопашец, который считается удачным для посева любых растений, особенно зерновых. Крестьяне в этот день начинали посевной сезон. Домашний скот выгоняли на выпас, а в птичник покупали утят и цыплят.
По давним приметам, для большого счастья и согласия в доме нужно окропить углы святой водой, а также устроить семеzйний ужин.
Что нельзя делать сегодня и какие есть приметы дня
Украинцы верят, что в праздник сегодня не стоит поминать умерших и ходить на кладбище, а также ремонтировать обувь. Объективных причин нет, но, по приметам, такие действия навлекут беду. Также нельзя рыбачить, поскольку у рыб длится нерест.
С давних примет о дате 10 мая есть такие приметы о погоде:
- совы раскричались - к морозу;
- во время восхода небо ясное - к сильному ветру;
- пошел дождь - в пасеках будет много меда;
- если появилась радуга, то ждите засухи летом.
Если же обратиться к синоптикам, то погода 10 мая 2025 года будет прохладной и дождливой, совсем без солнца.
У кого День ангела сегодня
Если вы придерживаете нового стиля, то с именинами стоит поздравить Василия, Кирилла, Лаврентия, Семена и Таисию.
Для тех верующих, которые благосклонны к старому стилю, наступает 10 мая праздник обладателей имен Георгий, Егор, Иван, Илларион, Николай, Павел, Петр, Семен, Сергей, Степан, Анастасия и Мария.