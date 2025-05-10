В частности речь идет о нефтеперерабатывающем заводе, который импортировал иранскую нефть.

Министерство финансов США ввело санкции против нескольких китайских компаний и других субъектов, которые, по мнению ведомства, причастны к покупке иранской нефти на миллионы долларов. Об этом сообщает The Washington Times.

Ограничения были введены против китайской компании Hebei Xinhai Chemical Group Co., которую называют "нефтеперерабатывающим заводом для чайников", а также трех операторов портовых терминалов в провинции Шаньдун.

Кроме того, под санкции попали суда и их капитаны, которые, как считается, являются частью иранского "теневого флота", используемого для тайной продажи нефти в обход международных санкций.

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"В рамках широкой и агрессивной кампании максимального давления президента Трампа, Казначейство сегодня нацелилось на еще один нефтеперерабатывающий завод, который импортировал иранскую нефть", - отмечается в заявлении министра финансов Скотта Бессента.

В WT напомнили, что это уже третья мера против китайского нефтеперерабатывающего завода в провинции Шаньдун и первая против портовых операторов. В общем под санкции попали семь китайских компаний и шесть нефтяных судов.

Известно, что китайские компании попали под ограничения за поддержку государственной компании National Iranian Oil Co., которая финансирует иранский Корпус стражей исламской революции "Кодс", который был признан в 2020 году организацией, поддерживающей терроризм.

"Соединенные Штаты по-прежнему полны решимости усилить давление на все элементы иранской цепи поставок нефти, чтобы предотвратить получение режимом доходов для продолжения его дестабилизирующей повестки дня", - добавил Бессент.

США и Китай - последние новости

Ранее в Министерстве торговли Китая заявили, что готовы к переговорам с США по пошлинам. В ведомстве отметили, что американские чиновники не раз подчеркивали о готовности говорить с Пекином о пошлинах и призвали чиновников в Вашингтоне проявить "искренность" в отношении Китая.

В то же время в Китае придумали, как обойти огромные пошлины Трампа с помощью Индии. Известно, что экспортные товары из Индии облагаются налогом в размере 10%, из-за чего китайским компаниям гораздо выгоднее обращаться именно к индийским экспортерам.

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