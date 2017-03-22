Полиция застрелила нападавшего возле британского парламента - Reuters

Полицейский был ранен на территории периметра британского парламента, нападаший был застрелен полицией и несколько окровавленных людей лежали на расположенном поблизости Вестминстерском мосту, пишет Reuters.

Как отмечает издание, лидер Палаты общин Девид Лидингтон заявил, что полиция застрелила человека, напавшего на полицейского возле здания британского парламента.

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Ранее представители парламента заявили, что два человека были застрелены возле парламента, само здание было закрыто. Заседание Палаты общин, которое проходило в это время, было прервано, а парламентариев попросили оставаться в зале для заседаний.

Как сообщили в полиции, им поступил вызов об инциденте на Вестминстерском мосту, который связан со стрельбой.

Как отмечает Reuters, расположенная рядом станция метро Вестминстер была закрыта по просьбе полиции.

Ранее УНИАН соообщал, что несколько человек пострадали в результате стрельбы у здания парламента Великобритании в Лондоне. Позже СМИ сообщили, что автомобиль задавил не менее пяти человек на Вестминстерском мосту в Лондоне, где произошел инцидент со стрельбой.