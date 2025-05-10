Осадки сконцентрируются на западе страны.

10 мая Украина в Украине ожидается неустойчивая погода. Запад и частично север будут подвержены дождям и прохладе, тогда как центр, восток и особенно юг насладятся сухой, но при этом не очень теплой весенней погодой. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

На западе страны ожидается прохладная и в основном дождливая погода. Во Львове, Луцке и Ривне температура воздуха ночью опустится до +1°C, днем — до +8...9°C. В Тернополе и Хмельницком - до +9°C днем и около +3°C ночью. В Черновцах будет немного теплее - до +14°C, но также возможен дождь. В Ивано-Франковской и Закарпатской областях - облачно с прояснениями, до +11...14°C. В регионе ожидаются кратковременные осадки, местами сильные.

На севере страны сохранится холодная весенняя погода. В Киеве - без осадков, облачно с прояснениями, днем около +12°C, ночью +5°C. В Житомире и Сумах возможны кратковременные дожди, температура воздуха днем составит +10...13°C. В Чернигове - сухо, около +12°C. В Житомирской области осадки более вероятны.

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На востоке страны сегодня ожидается прохладная, но спокойная погода. В Харькове, Донецке и Луганске - от +6°C ночью до +13...14°C днем, преимущественно облачно, но без дождей.

В центральных регионах - прохладная весенняя погода. В Полтаве, Днепре, Кропивницком и Кривом Роге днем воздух прогреется до +12...14°C, ночью — около +3...4°C. В Виннице прохладнее - до +11°C днем и +3°C ночью, ожидается дождь.

Юг страны окажется самым теплым и солнечным регионом в этот день. В Одессе, Николаеве, Херсоне и Запорожье днем до +14...15°C, ночью +4...7°C. В Крыму, в частности в Севастополе, до +12°C, облачно с прояснениями. Благоприятные погодные условия сохранятся весь день.

10 мая - какой сегодня праздник, приметы погоды

В церковном календаре сегодня апостола Симона Зилота.

По приметам, если в этот день идет дождь, то будет хороший урожай пшеницы.

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