Аналитик назвал факторы, которые не дают владельцам обменников возможности в ближайшие дни сужать спред между покупкой и продажей доллара и евро.

Курс доллара в субботу, 10 мая, в большинстве обменников финкомпаний и открытых отделений банков будет находиться в пределах коридора: прием - от 41,10 до 41,45 грн/долл. и продажа - от 41,50 до 41,70 грн/долл., прогнозирует аналитик.

Курс евро, по его прогнозу, будет колебаться в пределах коридора: прием - от 46,50 до 46,95 грн/евро и продажа от 47,10 до 47,60 грн/евро.

"Часть обменников могут корректировать эти ценники покупок/продаж доллара и евро еще в пределах плюс/минус 3-5 копеек за счет уже своих сугубо индивидуальных задач и потребностей клиентуры в каждом конкретном регионе", - отметил эксперт.

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По его словам, фактор неопределенности и война не дают возможности владельцам обменников в ближайшие дни сужать спред между покупкой и продажей доллара и евро.

"Финансистам просто нет смысла это делать, поскольку основные "раздражители" для рынка никуда не исчезли. Поэтому владельцы обменников установят спред по доллару в пределах 20-25 копеек, а по евро - в пределах 20-40 копеек. Оптовые пункты обмена валют поработают со спредом по доллару и евро в пределах 15-20 копеек", - добавил Козырев.

Курс доллара в Украине 12 мая

Напомним, Национальный банк Украины установил на понедельник, 12 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,55 грн/долл., то есть гривня ослабла на 4 копейки.

А официальный курс евро на понедельник установлен на уровне 46,75 грн за один евро, то есть гривня укрепилась на 14 копеек.

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