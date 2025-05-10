Министр планирования Пакистана заявил, что были приняты "специальные меры", чтобы избежать гражданских целей.

Пакистан заявил о начале военной операции против Индии сегодня рано утром, нацелившись на несколько баз, включая склад ракет на севере Индии.

В Пакистане заявили, что перед наступлением Индия выпустила ракеты по трем авиабазам, включая одну недалеко от столицы Исламабада, но пакистанские ПВО сбили большинство из них, пишет Reuters.

"Склад ракет BrahMos был уничтожен в районе Беас", - сообщили пакистанские военные, добавив, что также были атакованы аэродром Патханкот в западном индийском штате Пенджаб и авиабаза Удхампур в Кашмире.

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Министр информации Пакистана сообщил в соцсети, что военная операция получила название "Операция Баньянун Марсус". Этот термин взят из Корана и означает прочную, единую структуру.

Министр планирования Пакистана заявил по местному телевидению, что были приняты "специальные меры", чтобы избежать гражданских целей, и что они будут бить по местам, которые использовались для нацеливания на Пакистан.

Пакистанские военные заявили, что премьер-министр созвал заседание Национального командного органа, высшего органа гражданских и военных должностных лиц, который контролирует решения по ядерному арсеналу.

Сообщалось о звуках взрывов в индийских городах Шринагар и Джамму, где звучали сирены, сообщил очевидец Reuters.

"Индия со своих самолетов запустила ракеты класса "воздух-земля"… Базы Нур-Хан, Мюрид и Шоркот стали целями", - заявил в ночном телевизионном обращении представитель пакистанских военных генерал-лейтенант Ахмед Шариф Чаудхри.

Одна из трех авиабаз, которые, по словам Пакистана, были целью Индии, находится в гарнизонном городе Равалпинди, недалеко от столицы Исламабада. Две другие находятся в восточной провинции Пакистана Пенджаб, которая граничит с Индией.

Представитель пакистанских военных заявил, что лишь несколько ракет преодолели систему ПВО, и они не поразили ни одно "воздушное средство", согласно первоначальным оценкам ущерба.

Ситуация между Индией и Пакистаном

Застряв в давнем споре из-за Кашмира, две страны вступили в ежедневные столкновения со среды, когда Индия нанесла удары по так называемой "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана.

Пакистан пообещал принять ответные меры.

Сейчас между этими соседними странами самые тяжелые боевые действия за последние 30 лет.

По некоторым оценкам, в результате противостояния уже погили 48 человек.

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