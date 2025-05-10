Ученых нашли вдохновение в сыроварнях.

Золото часто используется при изготовлении различных компонентов для электронных устройств, включая смартфоны, телевизоры и компьютеры. Со временем этот материал оказывается на свалках, загрязняя окружающую среду. Тем не менее ученые нашли решение этой проблемы, пишет Earth.

Ученые из Федерального института технологии в Цюрихе в своем исследовании рассказали, что нашли способ, как отделять золото от электронных компонентов, прежде чем они попадут на свалки. Они нашли вдохновение в сыроварнях.

Исследователи заметили, что сыроделы отделяют творог от сыворотки, оставляя почти четыре килограмма побочного продукта на 0,5 килограмма чеддера. Сыворотка богата белками, которые при нагревании в кислоте скручиваются в тонкие амилоидные фибриллы.

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Ученые поняли, что эти фибриллы можно превратить в легкую губку, которая способна отделять золото от других металлов. Для этого они перемешали фибриллы в гель, а затем высушили его до состояния аэрогеля.

В исследовании говорится о том, что когда кусочек губки попадает в мензурку, наполненную растворенными печатными платами, ионы золота устремляются к белкам и плотно прилипают к ним. Испытания показали, что в аэрогеле содержится гораздо больше золота, чем в пластиковых смолах, которые часто используют при переработке. Также в этом процессе не используются вредные растворители. Вода, умеренное тепло и естественная химия белка делают свое дело.

В издании поделились, что в ходе лабораторных испытаний команда ученых сняла металлические детали с двадцати выброшенных компьютерных материнских плат, растворила их в кислоте и опустила в аэрогель размером с ноготь. Медь, никель и кобальт завихрились в растворе, но ионы золота оседали на губке гораздо эффективнее.

При первом же проходе губка извлекла золото чистотой около 90,8% - почти 22-каратное. Конкурирующие адсорбенты обычно требуют дополнительных этапов очистки для достижения аналогичной чистоты.

После этого ученые нагревали губку, пока ионы золота не сбросили свой заряд и не слились в мерцающие хлопья. Нагревание продолжалось до тех пор, пока хлопья не слились в самородок весом около 450 миллиграммов. Химический анализ показал, что самородок на 91% состоит из золота и на 9 процентов - из меди, что снова соответствует отметке в 22 карата.

"Больше всего мне нравится то, что мы используем побочный продукт пищевой промышленности для получения золота из электронных отходов. Более экологичного способа не придумаешь", - рассказал профессор Раффаэле Мецценга из Федерального института технологии в Цюрихе.

В издании считают, что если эксперименты ученых будут успешно реализованы, то завтрашние центры по переработке отходов могут расположиться рядом со сливочными заводами и пищевыми комбинатами, спокойно превращая вчерашнюю сыворотку и гаджеты прошлого десятилетия в завтрашние микросхемы.

Другие исследования ученых

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