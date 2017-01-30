Петиция о запрете Трампу встречаться с королевой Елизаветой набрала более миллиона подписей
В Великобритании петиция, которая запрещает Трампу встречаться с королевой Елизаветой набрала более миллиона подписей.
Об этом сообщает BBC.
Число подписантов быстро растет, потому что в США законы об иммиграции вступили в силу в течение выходных дней и вызвали возмущение во всем мире.
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Премьер Британии Тереза Мэй объявила об этом визите во время своей недавней поездки в США. На Даунинг-стрит отвергли призывы об отмене визита, назвав их "популистскими жестами".
Лейборист Джереми Корбин призвал премьер-министра отложить визит.
Как сообщал УНИАН,накануне в Великобритании запустили петицию, которая запрещает Трампу встречаться с королевой Елизаветой.
В качестве обоснования такого запрета авторы петиции указывают на женоненависницькие взгляды Трампа и его вульгарное поведение, которые, по их мнению, исключают возможность приема 45-го президента США и королевой Елизаветой или принцем Уэльским.
Petition to cancel Donald Trump'state visit to UK over US immigration clampdown reaches one million signatureshttps://t.co/dePyTwntVcpic.twitter.com/VDP7ehrjQt— BBC Breaking News (@BBCBreaking) January 30, 2017