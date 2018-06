Петиция о запрете Трампу встречаться с королевой Елизаветой набрала более миллиона подписей

Об этом сообщает BBC.

Число подписантов быстро растет, потому что в США законы об иммиграции вступили в силу в течение выходных дней и вызвали возмущение во всем мире.

Премьер Британии Тереза Мэй объявила об этом визите во время своей недавней поездки в США. На Даунинг-стрит отвергли призывы об отмене визита, назвав их "популистскими жестами".

Лейборист Джереми Корбин призвал премьер-министра отложить визит.

Как сообщал УНИАН,накануне в Великобритании запустили петицию, которая запрещает Трампу встречаться с королевой Елизаветой.

В качестве обоснования такого запрета авторы петиции указывают на женоненависницькие взгляды Трампа и его вульгарное поведение, которые, по их мнению, исключают возможность приема 45-го президента США и королевой Елизаветой или принцем Уэльским.

Petition to cancel Donald Trump'state visit to UK over US immigration clampdown reaches one million signatureshttps://t.co/dePyTwntVcpic.twitter.com/VDP7ehrjQt