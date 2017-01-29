В Великобритании запущена петиция, запрещающая Трампу встречаться с королевой Елизаветой

На сайте британского парламента, где подаются официальные обращения для рассмотрения депутатами и правительством, опубликован текст новой петиции, которая призывает запретить президенту США Дональду Трампу въезд в страну в рамках государственного визита, когда глава иностранного государства принимается королевой.

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Как передает ВВС, в качестве обоснования такого запрета авторы петиции указывают на женоненавистнические взгляды Трампа и его вульгарное поведение, которые, по их мнению, исключают возможность приема 45-го президента США королевой Елизаветой или принцем Уэльским. В тексте обращения говорится, что такой прием мог бы поставить королеву в неловкое положение.

В то же время петиция не исключает возможности приезда в Британию в рамках обычного рабочего визита, без встречи с членами королевской семьи.

По существующим правилам, если под петицией подписываются более 10 тысяч человек, правительство обязано опубликовать официальную реакцию на нее. Если петиция набирает более 100 тысяч подписей, парламент может начать дебаты по острому вопросу.

Всего через пару часов после публикации текста число голосов, поданных за петицию, уже превышало 80 тысяч. В настоящий момент ее подписало уже почти 150 тысяч человек.