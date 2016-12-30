Трамп прокомментировал решение Путина не выдворять американских дипломатов из России

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Отличный ход с задержкой (от Путина). Я всегда знал, что он очень умен», – отметил Трамп.

Great move on delay (by V. Putin) - I always knew he was very smart! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 30, 2016

Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин принял решение не высылать дипломатов США из РФ в ответ на новые санкции Вашингтона против Москвы.

Ранее МИД РФ внес предложения Путину объявить 35 американских дипломатов в России персонами нон грата.

Напомним, США ввели новые санкции против России в связи кибератаками. Кроме того, США выдворяют 35 российских дипломатов и их семьи.