Трамп прокомментировал решение Путина не выдворять американских дипломатов из России
23:17, 30 декабря 2016Мир
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Избранный президент США Дональд Трамп одобрил решение российского президента России Владимира Путина не высылать американских дипломатов из Москвы и Санкт-Петербурга.
Дональд Трамп / REUTERS
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
«Отличный ход с задержкой (от Путина). Я всегда знал, что он очень умен», – отметил Трамп.
Great move on delay (by V. Putin) - I always knew he was very smart!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 30, 2016
Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин принял решение не высылать дипломатов США из РФ в ответ на новые санкции Вашингтона против Москвы.
Ранее МИД РФ внес предложения Путину объявить 35 американских дипломатов в России персонами нон грата.
Напомним, США ввели новые санкции против России в связи кибератаками. Кроме того, США выдворяют 35 российских дипломатов и их семьи.
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