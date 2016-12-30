Трамп прокомментировал решение Путина не выдворять американских дипломатов из России

23:17, 30 декабря 2016
Мир
11647 4

Избранный президент США Дональд Трамп одобрил решение российского президента России Владимира Путина не высылать американских дипломатов из Москвы и Санкт-Петербурга.

Дональд Трамп / REUTERS

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Отличный ход с задержкой (от Путина). Я всегда знал, что он очень умен», – отметил Трамп.

Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин принял решение не высылать дипломатов США из РФ в ответ на новые санкции Вашингтона против Москвы.

Ранее МИД РФ внес предложения Путину объявить 35 американских дипломатов в России персонами нон грата.

Напомним, США ввели новые санкции против России в связи кибератаками. Кроме того, США выдворяют 35 российских дипломатов и их семьи.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Угроза новых санкций США против РФ
Теги: #Трамп