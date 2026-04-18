'Все складывается очень хорошо': Трамп заявил о прогрессе в переговорах с Ираном

По словам Трампа, Иран не сможет шантажировать США закрытием Ормузского пролива.

Вашингтон очень доволен ходом переговоров с Ираном. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время общения с прессой в Белом доме.

"Об Иране мы поговорим позже - у нас идут очень конструктивные переговоры. Все складывается очень хорошо", - сказал он.

Трамп заверил, что переговоры с Ираном продолжаются, несмотря на слухи о том, что стороны отказались продолжать диалог.

"Они хотели снова перекрыть пролив (Ормузский пролив - УНИАН), как делали это на протяжении многих лет. Они не смогут нас шантажировать", - добавил президент США.

Иран начал обстреливать суда, проходившие через Ормузский пролив

Ранее Reuters со ссылкой на источники в сфере морской безопасности писало, что недавно Иран обстрелял по меньшей мере два торговых судна во время прохода через Ормузский пролив. Инцидент произошел вскоре после заявлений Тегерана об усилении военного контроля над водным путем.

По данным источников, суда получали радиосообщения от иранских военно-морских сил о якобы "закрытии пролива" и запрете на проход. Параллельно морские трекеры зафиксировали конвой из восьми танкеров, проходивший через Ормузский пролив.

Вас также могут заинтересовать новости: