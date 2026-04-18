Жизнь на Венере может иметь земное происхождение: ученые сделали удивительное открытие

Земля могла "засеивать" соседнюю планету жизнью на протяжении миллиарда лет.

Теория панспермии утверждает, что жизнь распространяется по космосу через астероиды, кометы и другие объекты. Когда строительные блоки жизни появляются на одной планете, столкновения могут выбрасывать поверхностный материал в космос, который затем переносит эти семена в другие миры.

На протяжении десятилетий ученые спорили о том, могло ли это происходить между Землей и Марсом (в обоих направлениях). Однако недавние споры о возможном существовании микробной жизни в плотных облаках Венеры вызвали дискуссии о межпланетном переносе между Венерой, Землей и Марсом, пишет Science Alert.

В недавнем исследовании, представленном на Конференции по лунным и планетарным наукам 2026 года (LPSC), группа из Лаборатории прикладной физики Университета Джонса Хопкинса и Сандийских национальных лабораторий подробно изучила эту идею. Используя структуру "Уравнения жизни Венеры", разработанную Ноамом Изенбергом и соавторами в 2021 году, модели команды предсказывают, что жизнь может существовать в облаках Венеры по крайней мере несколько дней в столетие благодаря материалу, выброшенному с Земли.

Видео дня

Подобно уравнению Дрейка, VLE разбивает вероятность жизни на ряд факторов, которые (при умножении) дают оценку вероятности существования жизни. Математически выраженное уравнение VLE выглядит следующим образом:

L = O x R x C

Где L – вероятность существования жизни в настоящее время (от 0 до 1, где 0 – отсутствие шансов, а 1 – полная уверенность), O – зарождение (шанс того, что жизнь зародилась и закрепилась на Венере), R – устойчивость (потенциал биосферы существовать и противостоять изменениям), а C – непрерывность (шанс того, что пригодные для жизни условия сохранялись до сегодняшнего дня).

Используя эту структуру, команда сначала рассмотрела, как любой органический материал, независимо от его происхождения, должен пережить путешествие через космос. Наряду с шоком и травмой, вызванными ударом, возникает также тепло, выделяющееся в процессе, а также экстремальные температуры, радиация и вакуум космоса.

Однако компьютерное моделирование и изучение метеоритов, найденных на Земле, показали, что органический материал может пережить выброс и межпланетный перенос. По прибытии на Венеру любой органический материал также должен быть рассеян в облаках или над ними, чтобы выжить.

С учетом этого расчеты команды были сосредоточены на том, как болиды (яркие метеоры) поведут себя в атмосфере Венеры, принимая во внимание их абляцию, взрыв и фрагментацию на части, которые могут парить в облаках. Для этого они использовали "модель блина" – популярный полуаналитический метод, описывающий фрагментацию болида при его прохождении через атмосферу.

Как только болид взрывается в атмосфере ("воздушный взрыв"), аэродинамическое сопротивление распространяет фрагменты горизонтально, образуя "блин" из рассеянного материала (который команда называет "клетками").

Используя модель блина и предыдущие исследования для получения значений первых двух параметров, команда рассчитала общее количество болидов, доставленных с Земли или Марса в облака Венеры. Исходя из этого, они обнаружили, что сотни миллиардов клеток могли быть перенесены с Земли в облака Венеры, в то время как сотни миллиардов могли остаться потенциально жизнеспособными.

Тем не менее, лучшая оценка, которую выдала их модель, заключалась в том, что в облаках Венеры рассеивается около 100 клеток за земной год, в то время как за последние 1 миллиард лет с Земли могло быть перенесено 20 миллиардов клеток.

Хотя команда признала, что их модель не фиксирует каждую деталь взаимодействия болида с атмосферой и что каждый параметр VLE подвержен глубокой неопределенности (как и уравнение Дрейка), она демонстрирует, что панспермия между Землей и Венерой возможна. Следовательно, если будущая астробиологическая миссия обнаружит жизнь в облаках Венеры, есть шанс, что она произошла с Земли.

Ранее УНИАН сообщал, что в Аргентине пастух случайно обнаружил останки гигантского динозавра.

Вас также могут заинтересовать новости: