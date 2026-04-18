Как уменьшить усталость во время полета: инструктор по пилатесу назвала упражнения

Иногда полет на самолете может быть не самым комфортным.

Если вы летали дальнемагистральным рейсом, то знаете это ощущение скованности, усталости и нарушения кровообращения, которые могут возникнуть и испортить начало вашего путешествия. Особенно это касается пожилых людей, пишет Express.

Поэтому компания Inspiring Vacations в сотрудничестве с инструктором по пилатесу из Мельбурна Бриттани Таттерсон подготовила упражнения, которые каждый может выполнять еще во время полета для легкого путешествия.

"Идеально выполнять упражнения сидя каждые 30-60 минут, а также, по возможности, вставать и ходить каждые один-два часа. Многие люди ждут, пока не почувствуют скованность, но к тому моменту тело уже напряглось, а кровообращение замедлилось. Хорошая новость заключается в том, что вам не нужно стоять в проходе или занимать дополнительное пространство. Самые эффективные движения часто бывают самыми небольшими, и их можно выполнять полностью, не вставая с места", - отметила она.

Первое движение, которое советует Бриттани, - это легкое покачивание тазом вперед и назад, поскольку это помогает активировать мышцы туловища и снять нагрузку с поясницы.

"Вы также можете держать пальцы ног на полу и медленно поднимать и опускать пятки, чтобы стимулировать кровообращение в ногах, что особенно важно во время длительных перелетов. Дыхание - еще один важный момент. Вдыхая носом и позволяя ребрам расширяться, а затем медленно выдыхая, вы можете улучшить как дыхание, так и общий уровень энергии", - объяснила эксперт.

По ее словам, даже небольшие движения шеей, такие как простое кивание головой, повороты и легкие наклоны, могут снять напряжение, которое накапливается из-за длительного пребывания перед экраном и неправильной осанки.

"А простое сжатие и расслабление ягодичных мышц может помочь поддержать таз и уменьшить нагрузку на поясницу, причем так, что никто из окружающих этого даже не заметит", - добавляют в Express.

Как двигаться, не раздражая соседа?

Несмотря на то, что эти движения необходимы для комфорта, Бриттани говорит, что их стоит выполнять, не мешая другим.

"Двигайтесь медленно и осознанно; никуда не спешите. Более медленные движения не только более тактичны, но и на самом деле более эффективны для тела. Главное - делать все небольшими и контролируемыми движениями, оставаясь в пределах собственного пространства, где это возможно", - рекомендует инструктор.

Несколько простых правил этикета могут иметь большое значение:

делайте небольшие движения, не выходя за пределы своего места;

избегайте широких взмахов руками и любых движений, мешающих другим;

двигайтесь в тихие моменты, а не во время подачи еды;

ходите по проходу только тогда, когда он свободен.

