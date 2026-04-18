Вакарчук на разрушенной ТЭС ДТЭК призвал международное сообщество помочь в восстановлении энергетики

Лидер группы "Океан Эльзы" встретился с энергетиками ДТЭК на разрушенной теплоэлектростанции и призвал международное сообщество помочь в восстановлении украинской энергосистемы.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"Они постоянно разрушают наши энергетические объекты в Украине. Именно поэтому ваша поддержка очень важна. Именно поэтому она имеет такое большое значение, и мы благодарны за эту поддержку. Пожалуйста, продолжайте помогать нам и поддерживать нас, потому что это спасает жизни украинцев. И это делает наше сопротивление сильнее", – сказал Вакарчук.

Он выступил с концертом для энергетиков на разрушенной электростанции, выражая им благодарность за их тяжелый труд.

"Они – настоящие герои. Рискуя жизнью, под постоянными обстрелами российских "шахидов" и ракет, делают все возможное, чтобы в наших домах было светло и тепло", – подчеркнул певец.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК Рината Ахметова подверглись атакам со стороны России более 220 раз.

