В Киеве мужчина открыл стрельбу на улице, есть погибшие (фото, видео)

Полиция проводит операцию по задержанию преступника.

Мужчина с автоматом открыл стрельбу по людям в районе Демеевка в Киеве. Его уже преследует полиция, сообщают местные СМИ.

На некоторых опубликованных в сети кадрах видно, как стрелок в гражданской одежде бежит по улице и стреляет в случайных прохожих.

В полиции подтвердили факт происшествия. По предварительной информации, один человек погиб, есть раненые. Количество пострадавших уточняется.

Сообщается, что полиция проводит спецоперацию по задержанию стрелка, на место происшествия направлены наряды полиции и спецподразделение КОРД.

Жителей Демеевки просят оставаться дома.

Обновлено в 17:49. Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, среди раненых во время стрельбы – ребенок. Его доставили в больницу. Взрослым раненым оказывают помощь на месте.

"Спецоперация по задержанию мужчины, устроившего стрельбу и находящегося сейчас в помещении супермаркета, продолжается. По предварительной информации, в супермаркете тоже слышны выстрелы", – написал Кличко.

Мэр также сообщил, что в результате стрельбы уже есть несколько погибших.

Между тем, по информации телеграм-пабликов, преступник взорвал взрывчатку. При этом публикуется видео с густым дымом возле одного из многоэтажных домов.

Обновлено в 17:52. Как сообщил корреспондент УНИАН с места событий, прилегающие улицы оцеплены правоохранителями.

"От начала того ЖК и как минимум до метро "Голосеевская". Говорят, что главный – "КОРД", – уточнила наша корреспондентка.

Обновлено в 18:06. Мэр Кличко со ссылкой на медиков уточнил, что на данный момент подтверждена гибель двух человек. Еще пятеро госпитализированы в больницу. Среди них – один ребенок и охранник супермаркета, куда ворвался стрелок.

По данным Кличко, сейчас преступник находится именно в помещении супермаркета. Операция по его задержанию продолжается.

По данным корреспондента УНИАН, из супермаркета слышен громкоговоритель. Вероятно, полиция пытается уговорить стрелка сложить оружие.

