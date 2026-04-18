В Украине запустили центр ИИ для военных технологий: Федоров раскрыл подробности

Министерство обороны Украины при поддержке правительства Великобритании запустило центр Defense AI Center "A1", который будет внедрять искусственный интеллект в военную сферу. Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров в Telegram.

По словам главы Минобороны, новый центр поможет обеспечить технологическое превосходство Украины в трех сферах: в воздухе, на земле и в экономике.

"В современной войне побеждает тот, кто быстрее реагирует. Сегодня ИИ становится движущей силой решений, которые дают преимущество на поле боя. Фокус центра – практические решения для поля боя", - написал Федоров.

Видео дня

Министр обороны рассказал, что приоритетными направлениями Defense AI Center "A1" станут:

преобразование боевых данных в инсайты;

разработка систем, которые анализируют данные с поля боя, прогнозируют действия врага и помогают формировать эффективные сценарии реагирования;

автономные системы.

Также Федоров сообщил, что Defense AI Center "A1" будет развивать ИИ для дронов и роботизированных платформ, способных работать без GPS и в условиях радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

"Объединяем их в единую сеть, чтобы выполнять боевые задачи с минимальным участием человека и сохранять жизни военных", - подчеркнул глава Минобороны.

По словам Федорова, следующим фокусом является ускорение инноваций в оборонно-промышленном комплексе. Он отметил, что ИИ должен стать толчком для появления новых технологических решений для каждой области войны.

"Запускаем симуляционные среды, которые позволяют проектировать и тестировать новые решения и повышать их эффективность в боевых условиях", - добавил министр обороны.

Федоров отметил, что отдельным направлением является упрощение бюрократии в армии по ключевым направлениям: закупки, финансовый аудит и управление персоналом.

""A1" должен стать единым хабом, который объединит военных, компании, ученых и международных партнеров вокруг оборонного ИИ. Благодаря этому мы сможем синхронизировать разработку решений и оперативно превращать идеи в эффективные инструменты для фронта", - резюмировал Федоров.

Ранее американская компания Bell Textron сообщила о создании в Украине дочерней компании – Bell Textron Ukraine. Это подразделение будет поддерживать деятельность Bell в Украине – техническое обслуживание и ремонт вертолетов.

В компании считают, что их вертолеты способны поддерживать обороноспособность Украины. Компания акцентирует внимание на таких преимуществах моделей AH-1Z Viper и UH-1Y Venom, как высокая степень унификации компонентов (около 85% общих деталей) и оперативная гибкость.

