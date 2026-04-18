Американский разработчик вертолетов готовится открыть производственные линии в Украине

Компания Bell Textron открывает филиал в Украине.

Американская Bell Textron сообщила о создании в Украине дочерней компании – Bell Textron Ukraine. Это подразделение будет поддерживать деятельность Bell в Украине – техническое обслуживание и ремонт вертолетов. А в дальнейшем, пишет Defence Express, компания намерена открыть специализированный офис в Украине и развивает долгосрочный подход к промышленному сотрудничеству.

"Компания Bell стремится к созданию своего присутствия в Украине для содействия сотрудничеству и долгосрочному росту", – отметил старший вице-президент по стратегическим проектам компании Джеффри Шлоссер.

В компании считают, что их вертолеты способны поддерживать обороноспособность Украины. Компания акцентирует внимание на таких преимуществах моделей AH-1Z Viper и UH-1Y Venom, как высокая степень унификации компонентов (около 85% общих деталей) и оперативная гибкость.

Однако авторы подчеркнули, что пока остается под вопросом, сколько вертолетов может заказать Украина. Также неясен источник финансирования, ведь на закупку, по оценкам, потребуется более 1 млрд долларов.

В случае запуска производства возможно и открытие производственных мощностей в Украине. А обучение экипажей, по примеру Чехии, может длиться до 7 месяцев. По крайней мере, на столько времени рассчитан общий курс для освоения вертолетов AH-1Z Viper и UH-1Y Venom. Но в случае срочности он может быть сокращен.

Возможности вертолетов

Авторы подчеркнули, что ударный AH-1Z Viper может оказаться лучшим для нужд ВСУ, чем AH-64E Apache. Среди его преимуществ – простота эксплуатации, в том числе и в сложных условиях, доступность по цене.

Этот вертолет оснащен 20-мм пушкой M197 и имеет шесть точек крепления под крыльями с возможностью нести такое вооружение, как, например, ракеты APKWS II. Всего он несет 38 управляемых ракет, что "превращает его в оптимальное "антишахедное" средство". Также в арсенале вертолета есть ракеты класса "воздух-воздух" AIM-9 Sidewinder и "воздух-поверхность" AGM-114 Hellfire и их замена AGM-179 JAGM.

"Что касается вертолетов UH-1Y Venom, то здесь стоит отметить реальную потребность Украины в обновлении транспортных вертолетов. Он может перевозить до 8 бойцов, имеет максимальную взлетную массу 8,4 тонны, оснащен двумя двигателями T700-GE-401C, максимальная скорость полета – 315 км/ч. Дальность полета составляет 600 км, боевой радиус – 220 км", – говорится в статье.

Вертолеты для Украины – что известно

Напомним, что в октябре 2025 года Украина начала процесс закупки ударных вертолетов AH-1Z Viper и транспортных UH-1Y Venom. Тогда компания Bell и правительство Украины подписали письмо о намерениях с целью оценки промышленного сотрудничества и дальнейшей продажи вертолетов для нужд Сил обороны Украины через программу Foreign Military Sale.

Через несколько месяцев после подписания письма о намерениях в Bell подчеркнули, что могут очень быстро поставить свои вертолеты Украине, поскольку имеют свободные производственные мощности и возможность параллельно выполнять несколько контрактов.

Однако получить разрешение на продажу от США и заключить контракт на поставку вертолетов пока только планируется.

