Доброгостов: расслабляющий поход к живописному озеру из Трускавца

Вокруг курортного города Трускавец во Львовской области есть много живописных мест, куда отдыхающие обычно не спешат отправляться на прогулку. Одно из них – озеро возле села Доброгостов, до которого можно легко дойти пешком через прекрасный лес. Подробнее об этом маршруте из собственного опыта расскажет УНИАН.Туризм.

Курортный город Трускавец в первую очередь ассоциируется с оздоровительным туризмом в санаториях старого образца или релаксом в современных СПА-отелях. Люди здесь обычно отдыхают неспешно, периодически наведываясь бювет за знаменитой "Нафтусей" и изредка выезжая на автобусные экскурсии.

Впрочем, на самом деле этот город окружен невероятной природой, лесами со свежим воздухом, которого вы никогда не почувствуете в городах-миллионниках, и ароматными цветами. И для того, чтобы увидеть эту красоту, не всегда нужно прилагать какие-то особые физические усилия.

Релакс на озере в Доброгостове

Многие отдыхающие в Трускавце спрашивают – есть ли где-нибудь поблизости озеро, где можно отдохнуть? Да, есть – спортивное озеро "Доброгостовское" на окраине села Доброгостов в 5-6 километрах от города.

За последние несколько лет оно стало популярным местом отдыха среди любителей спортивной рыбалки – то есть ловить рыбу здесь можно за официальную плату, но потом ее нужно отпускать. Официально озеро расположено на территории лесничества.

Вокруг озера обустроено несколько причалов с минимальным набором удобств, которые можно забронировать за деньги, установить там палатку и наслаждаться природой. Все официально.

Впрочем, проход к озеру открыт для всех желающих – но купаться в нем нельзя, как и ловить рыбу без оплаченного разрешения. Также никто не мешает вам устроить на берегу пикник (но с соблюдением правил, то есть без разжигания костра на земле и с последующей уборкой за собой мусора).

Само по себе озеро очень красивое и умиротворяющее – вокруг довольно чисто и аккуратно, правда, в выходные дни, особенно когда погода хорошая, там может быть очень много людей. Тем более, что туда также можно подъехать на автомобиле.

На озере можно увидеть немало водоплавающих птиц – лебедей, уток, лысух, поганок и других. Также там обитают ужи, лягушки и другие типичные речные жители.

В общем, это идеальное место для спокойного отдыха с прекрасными видами.

Как добраться до Доброгостова из Трускавца

УНИАН.Туризм разработал замечательный круговой пешеходный маршрут через лес из Трускавца к озеру в селе Доброгостов и обратно в город, пройти который под силу туристам любого уровня подготовки.

Ориентир на карте – спортивное озеро "Доброгостовское". Начинать маршрут рекомендуем от санатория "Карпаты" на окраине города Трускавец. Оттуда, с объездной улицы Карпатская, стоит повернуть на улочку Помирецкую, ведущую к урочищу Помярки.

Здесь есть два варианта – либо пройти весь этот отрезок маршрута по удобной асфальтированной дорожке, либо свернуть в лес через парк развлечений Truskavka Land и пруд Слоница (вид того стоит).

Лес этот очень красивый, с огромным количеством ранних лесных цветов – подснежники, анемоны, дикие примулы, барвинки и многие другие. А еще, например, в апреле там активно цветут черемуха и различные фруктовые деревья – ароматы просто невероятные.

15 минут – и вы выйдете к Охотничьей часовне, оттуда также есть два варианта маршрута, оба по приличным асфальтово-грунтовым дорожкам через лес – более короткий (не такой разнообразный) на 3,3 километра и более длинный (поинтересней) на 4,2 километра, с видами на горы и вдоль реки.

Последний легко можно преодолеть менее чем за час, даже если вы будете делать много остановок для фото.

Возвращаться в Трускавец лучше другим путем, через село Станиля, которое фактически вливается в город – этот маршрут тянется около 4 километров и проходится менее чем за час.

Первая часть этого маршрута, примерно 15-20 минут, проходит через густой лес, с преимущественно хвойной растительностью – и это уже совсем другой ландшафт, чем путь к Доброгостову.

Далее вы будете идти по приличной дороге по улице Заречная через окраину Станилы, пока не выйдете на улицу Стебницкую. Ну а оттуда до центра Трускавца – рукой подать.

В целом на такую прогулку уходит 3-4 часа, в зависимости от того, насколько долго вы задержитесь у озера в Доброгостове – и это отличный вариант для туристов, которые хотят немного развеяться на природе, устроить себе небольшой хайкинг, но не тратить на это целый день и слишком много физических усилий.

***

Среди других интересных мест недалеко от Трускавца, на которые стоит обратить внимание – город Дрогобыч, курортный поселок Схидница, гора Буковица, древняя крепость "Тустань", Ямельницкие скалы и многое другое.

