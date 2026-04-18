Время поджимает: Трампа призвали найти выход из войны с Ираном, - Politico

Сенаторы-республиканци торопят Трампа, треюуяот него четкого плана прекращения войны против Ирана. Они ждут, что президент займется вопросами американских избирателей.

Продолжающаяся война президента США Дональда Трампа против Ирана повышает цены на энергоносители, и некоторые сенаторы-республиканцы начали публично выражать опасения.

Как пишет Politico, в связи с этим законодатели-республиканцы пытаются подтолкнуть Трампа к решению закончить войну. Несколько сенаторов-республиканцев даже предупредили, что откажутся поддержать военные действия против Ирана после того, как конфликт достигнет 60-дневной отметки, если Трамп не сформулирует свой план.

"Надеюсь, что мы выработаем стратегию выхода, чтобы завершить войну, сохранить наши интересы безопасности и снизить стоимость бензина", - заявил сенатор Джош Хоули, добавив, что "время идет".

Даже высокопоставленные республиканцы предупредили, что если администрация Трампа хочет, чтобы Конгресс одобрил выделение десятков миллиардов долларов на финансирование войны, республиканцам нужно заранее узнать больше об окончательной стратегии президента в отношении Ирана.

"Наши члены будут очень заинтересованы в том, какие шаги будут предприняты дальше", - сказал лидер большинства в Сенате Джон Тьюн.

Издание отметило, что Тьюн, как и большинство республиканцев в Конгрессе, поддерживал кампанию Трампа против Ирана, но сказал, что влияние на цены на бензин и удобрения - "большая проблема".

"Сейчас сезон посева, поэтому, если вы не купили удобрения заранее, вы это действительно чувствуете, и, очевидно, топливо является критически важной частью производства, сельского хозяйства", – сказал Тьюн на этой неделе перед открытием пролива.

А сенатор Том Тиллис заявил, что "президент должен помочь мобилизовать избирателей", но для этого нужно "решить энергетические проблемы, особенно проблемы с ценами на бензин и доступностью топлива".

Сенатор Кевин Крамер предсказал, что цены на бензин существенно повлияют на избирателей:

"Если в сентябре, а тем более в октябре… цены на бензин будут очень высокими... это будет проблемой".

Издание акцентировало, что Трамп намекнул, что он стремится к переговорам о прекращении войны в Иране, поэтому сенаторы-республиканцы до сих пор в основном уступали главе Белого дома.

Но даже с учетом возобновления поставок нефти через Ормузский пролив, некоторые республиканцы говорят, что в целом они хотели бы видеть, как Трамп больше внимания уделяет вопросам доступности жизни.

"Я хотел бы, чтобы президент тратил 70% времени на обсуждение всего того, что мы и он сделали для снижения стоимости жизни, и 30% - на другие важные вещи", - поделился ожиданиями сенатор Джон Кеннеди.

Трамп стремится к переговорам о прекращении войны с Ираном, о чем свидетельствует его заявление о временном прекращении огня между Израилем и Ливаном, написало днем ранее издание Politico.

При этом, столкнувшись с ростом цен и падением рейтингов, Трамп может оказаться более сговорчивым к некоторым требованиям Ирана и пойти на компромиссы.

