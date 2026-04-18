Выпущенный в начале 2010-х iPhone неожиданно снова стал популярным: в чем причина

Его активно используют для фото и видео с намеренно "неидеальным" изображением.

Смартфон iPhone 5c, который считается одним из самых противоречивых и, по мнению многих, "неудачных" экспериментов Apple, внезапно получил вторую жизнь. И на этот раз дело не в том, что он опередил свое время, а в тренде на ретро и цифровую ностальгию. На это обратили внимание в Digital Trends.

Причина проста: молодые пользователи все чаще тянутся к ретро-технике и "неидеальной" эстетике. Яркий пластиковый корпус iPhone 5c, его простая камера и "неуклюжий" внешний вид сегодня воспринимаются как особый шарм, а не недостаток.

Отдельно подчеркивается камера устройства. Пользователи публикуют в соцсетях фото и видео с характерным "зернистым" эффектом, который резко контрастирует со сверхчеткими кадрами современных iPhone. По сути, то что раньше считалось устаревшим качеством, теперь воспринимается как характер,

Важно и то, что сам iPhone 5c при запуске в 2013 году не оправдал ожиданий Apple. Его позиционировали как более доступную альтернативу флагманам, но цена оказалась не такой низкой, как ожидалось, а отсутствие Touch ID и пластиковый корпус многими воспринимались как критичные недостатки.

В материале также приводится мнение психолога Клея Раутледжа, автора книги Past Forward, который объясняет этот тренд шире. По его словам, интерес к старым гаджетам отражает более глубокий сдвиг в культуре: молодое поколение все чаще ищет устройства, которые кажутся менее "перегруженными", менее оптимизированными и более простыми по сравнению с современными смартфонами.

Напомним, в начале 2026 Apple добавила оригинальный iPhone SE в список "устаревших" продуктов. Устройство начали официально продавать весной 2016 года, но только сейчас компания решила, что смартфон окончательно устарел.

УНИАН рассказывал, что в начале 2026 года социальные сети неожиданно накрыла волна ностальгии: пользователи массово публикуют старые фото, видео и визуальные эффекты, которые были популярны в 2016 году.

Вместе с тем "зумеры" начали заменять музыкальные сервисы по типу Spotify старыми MP3-плеерами. Эти гаджеты ценят за отсутствие навязчивой рекламы и стабильный уровень звука.

