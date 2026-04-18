Никита Шендеровский

Если военнообязанный находится в розыске, то пограничники должны передать информацию в полицию.

В Государственной пограничной службе (ГПС) опровергли информацию народного депутата Руслана Горбенко о случаях, когда депортированных из ЕС украинских мужчин на границе якобы встречали сотрудники ТЦК. Об этом в комментарии УНИАН рассказал пресс-секретарь ГПС Андрей Демченко.

"Это не соответствует действительности. И я не знаю, о каком именно случае он говорит. Когда страны мира депортируют иностранцев, к которым могут относиться украинцы, они не обязаны сообщать Украине о таких мерах. Депортация может быть как добровольной, так и принудительной, такие же нормы применяет Украина и не сообщает соседним странам", – сказал Демченко.

Он добавил, что если при пересечении границы обнаруживаются мужчины, которые находятся в розыске по базе данных "Оберег", то законодательство требует передавать их в полицию.

Видео дня

"Законодательство определяет пограничникам, каких людей передавать в полицию для доставки в ТЦК. Это касается и выезда из Украины, и въезда в Украину. Поэтому сказать, что на границе кого-то встречает ТЦК – это неверно", – пояснил Демченко.

Что этому предшествовало

Ранее нардеп Руслан Горбенко заявил об единичных случаях принудительного возвращения украинских мужчин призывного возраста из стран Европейского Союза. Также он заявил, что после возвращения этих мужчин могут передавать в территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

Вас также могут заинтересовать новости: