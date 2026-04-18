Россия нашла нового союзника в ЕС после поражения Орбана в Венгрии, - WP

Россияне заинтересованы в том, чтобы хотя бы частично компенсировать потерю Орбана в Венгрии.

После поражения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на выборах внеочередные выборы в Болгарии, которые состоятся 19 апреля, приобрели для России дополнительную значимость, поскольку Москва стремится восстановить опоры поддержки в Европейском Союзе, пишет The Washington Post.

Россия, вероятнее всего, попытается вмешаться в выборы в Болгарии

В издании напомнили, что РФ уже пыталась вмешаться в выборы в Болгарии. За несколько месяцев до парламентских выборов, объявленных в январе, сеть аккаунтов в соцсетях приступила к активной деятельности по продвижению недавно созданной болгарской политической партии Румена Радева, фаворита на пост премьер-министра Болгарии, лояльного Кремлю.

Компания Sensika Technologies, которая занимается мониторингом онлайн-контента в преддверии выборов, выяснила, что аккаунты, продвигающие хештег #rumenradev, публиковали в 60 раз больше постов, чем те, которые продвигали ближайшего соперника Радева - партию "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ).

Аналитики, бывшие дипломаты и представитель европейской разведки в разговоре с журналистами заявили, что опасаются вмешательства Кремля в выборы.

"Россияне очень, очень заинтересованы в том, чтобы хотя бы частично компенсировать потерю Орбана в Венгрии. Более чем вероятно, что россияне надеются, что Болгария поможет заполнить эту пустоту", - сказал журналистам Илиян Василев, бывший посол Болгарии в России.

Директор Центра по изучению демократии Мартин Владимиров добавил, что есть опасения, что группы Радева в социальных сетях действуют в рамках организованной российской кампании влияния.

В издании отметили, что Радев до января занимал в основном церемониальную должность президента Болгарии и последовательно выступал против помощи Украине, заявляя при этом, что хочет восстановить отношения с Москвой. Аналитики считают, что он представляет собой новый шанс для Кремля укрепить свои позиции внутри ЕС.

"Кремль собирается удвоить свои усилия по созданию новых сетей. А Болгария всегда была относительно легкой добычей", - рассказала журналистам Натали Точчи, директор итальянского Института международных отношений.

Более того, ранее Министр иностранных дел Болгарии создало специальное подразделение в координации с Европейской комиссией для борьбы с потенциальным вмешательством России в выборы. Исполняющий обязанности премьер-министра Болгарии Андрей Гуров заявил журналистам, что Россия уже вмешивалась в выборы в других европейских странах.

"Мы обсуждаем все меры предосторожности и защищаем голосование как на местах, так и в Интернете", - сказал он.

Насколько высоки шансы у Радева на победу

В издании отметили, что трехпартийная коалиция Радева "Прогрессивная Болгария" появилась четыре месяца назад. Тем не менее, она быстро набрала популярность, поскольку Радев использовал свой авторитет бывшего президента и позиционировал себя как лидера антикоррупционных протестов, которые в декабре привели к падению болгарского правительства.

Европейский разведчик, пожелавший остаться анонимным, рассказал журналистам, что кампанию Радева поддержала сеть бывших высокопоставленных болгарских военных, имеющих связи с российской военной разведкой и поддержавших Радева, пропагандируя его взгляды против поддержки Украины.

Различные опросы показывают, что "Прогрессивная Болгария" имеет высокие шансы на победу. Второе место занимает партия ГЕРБ.

Сможет ли Радев стать "вторым Орбаном" для России

Кроме того, бывшие высокопоставленные болгарские чиновники в разговоре с журналистами подчеркнули, что Радев уже давно поддерживает Кремль. Он выступает против соглашения о безопасности, которое временное правительство Болгарии подписало с Украиной в прошлом месяце, а также против вступления страны в еврозону.

В отличие от Венгрии, где Россия явно поддержала кампанию Орбана, пригласив министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в Москву, где он встретился с российским диктатором Владимиром Путиным за месяц до голосования, российское правительство воздержалось от открытой поддержки Радева. Однако, как отметили в издании, у России есть глубоко укоренившиеся каналы в болгарских СМИ, и многие из них распространяют контент, который происходит из России и поддерживает кампанию Радева.

Недавно Радев в интервью болгарскому журналисту заявил, что Болгария является "единственной страной-членом Евросоюза, которая является одновременно славянской и православной". Он говорил о том, что София "может стать важным звеном для восстановления отношений с Россией".

Мартин Владимиров считает, что Радев, вероятно, попытается позиционировать себя как нового Орбана в ЕС. Однако аналитики также отмечают, что "Прогрессивной Болгарии" Радева придется вступить в коалицию с другой партией для формирования правительства, вероятно, более прозападной. Именно поэтому Радев вряд ли сможет представлять столь мощную силу, какой был Орбан в отстаивании интересов Кремля внутри ЕС, включая блокирование кредита в 90 миллиардов евро для Украины.

"Радев никогда ничего не будет блокировать. Во-первых, у Радева не будет собственного правительства. Чтобы противостоять 26 государствам-членам, нужна довольно большая сила. Болгария может легко войти в пророссийский блок. Проблема в том, кто будет возглавлять этот блок", - сказал журналистам болгарский политолог Иван Крастев.

По словам Владимирова, болгарские политики склонны к большей осторожности из-за своей зависимости от финансирования ЕС, которое они не хотят потерять. Многие аналитики в разговоре с журналистами выразили уверенность, что Болгария вряд ли сможет стать "второй Венгрией" для Кремля, но сможет внести свой вклад в дестабилизацию Евросоюза.

Какие лидеры претендуют на роль "разрушителя ЕС"

Ранее Politico писало, что поражение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на выборах не гарантирует Европейскому Союзу более спокойной работы. В ЕС еще есть несколько лидеров, которые могут подхватить эстафету бывшего венгерского премьера и стать новыми "проблемными фигурами" ЕС.

В издании упомянули премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который часто был верным партнером Орбана в использовании права вето. Также журналисты отметили, что на роль "разрушителя ЕС" может претендовать премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, которого называют "чешским Трампом".

