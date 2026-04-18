'Это больно': Кузнецова откровенно рассказала о разрыве с мужем-россиянином

Актриса поделилась, кто был инициатором разрыва.

Известная украинская актриса Екатерина Кузнецова рассказала, как пережила расставание со своим гражданским мужем – российским бизнесменом Максимом Аплиным.

"У нас получилось так, что мы оба к этому пришли и поняли, что не можем двигаться дальше. Конечно, это больно, потому что ты же фактически страдаешь из-за того состояния, в котором ты была, как тебе было классно с этим человеком. Но в данный момент ты не осознаешь, что у тебя может появиться еще один человек, с которым тебе будет не менее прекрасно, не менее хорошо, но это нужно осознать", – сказала Екатерина Кузнецова в интервью YouTube-каналу "Okay Eva".

Она отметила, что не из тех людей, которые после одних отношений сразу могут завести новый роман. Чтобы "переключиться", актриса "загрузила" себя переездом в другую страну.

"Я очень ресурсный человек. То есть я не сижу на месте, я не ложусь на диван и не начинаю плакать и там переживать. Я начинаю что-то делать. В данном случае это был мой переезд в Испанию. Я настолько загрузила себя этим переездом, что у меня это прошло очень органично. Потом у меня была куча работы, потом я поехала с подругой отдыхать", – сказала Екатерина Кузнецова.

Она отметила, что причиной расставания стал отказ обоих идти друг другу на уступки.

"Я не захотела жить там, на его территории, а он, грубо говоря, не захотел жить там, где я хочу жить. Никто не захотел идти на уступки", – сказала Квона

Отметим, актриса рассталась со своим гражданским мужем после 8 лет отношений.

