Земля с каждым годом становится ярче, однако не везде: как на это повлияла война в Украине

Ученые выяснили, что Земля с каждым годом становится все ярче, но местоположение и интенсивность этого явления становятся все более нестабильными из-за пандемии коронавируса, законодательных ограничений в отношении светового загрязнения и нестабильной мировой экономики. Об этом пишет The Guardian.

Исследователи из Университета Коннектикута, финансируемые NASA, изучили более 1,1 млн спутниковых снимков, сделанных в течение девяти лет, и установили, что искусственное освещение планеты увеличилось на 16% в период с 2014 по 2022 годы.

"Эта цифра согласуется с результатами исследования 2017 года, которое показало, что площади искусственно освещенных открытых территорий на Земле росли на 2% ежегодно в течение предыдущих пяти лет, а световое загрязнение распространялось на темноту почти повсеместно", - отмечается в материале.

Видео дня

В то же время некоторые части планеты стали менее яркими, что помогло компенсировать общий рост глобальной яркости на 34%.

Ученые говорят, что Европа значительно потемнела из-за норм энергоэффективности, тогда как Венесуэла потеряла более 26% ночного освещения из-за экономического коллапса.

"В более общем плане карантинные ограничения, замедление промышленной деятельности и сокращение туризма, вызванные пандемией коронавируса, также оказали влияние во многих регионах в начале десятилетия; а недавно война между Украиной и Россией оставила "видимые следы" в этом регионе", - добавили в материале.

В свою очередь, Азия продолжала лидировать среди всех регионов по уровню освещенности.

"То, что спутники сейчас показывают о наших ночах, - это не четкая история прогресса или упадка. Это динамичный портрет вида, который в реальном времени преобразует свою среду, строя, разрушая, сохраняя и уничтожая, часто все одновременно. Мир не просто становится ярче. Он мерцает", - объяснил Чжэ Чжу, соавтор исследования и директор Лаборатории глобального дистанционного зондирования окружающей среды Университета Коннектикута, в отчете, опубликованном на веб-сайте NASA.

Также в докладе говорится, что ночное освещение в Китае и северной Индии "стремительно выросло" вместе с развитием городов, тогда как меры по энергосбережению привели к уменьшению светового загрязнения в Париже и по всей Франции, где освещенность снизилась на 33%.

"В Великобритании и Нидерландах освещенность уменьшилась соответственно на 22% и 21%, а европейские ночи резко потемнели в 2022 году во время регионального энергетического кризиса, наступившего после начала российско-украинского конфликта", - отметили исследователи.

Другие исследования ученых

