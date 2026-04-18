'Очень переживали': известный украинский певец вспомнил свое самое странное выступление

Ситуация развивалась очень быстро.

Украинский певец Игорь Целип рассказал о своем самом странном выступлении. Исполнитель поделился историей, которая могла сорвать один из его концертов.

"Перед самым концертом ноутбук, на котором была вся программа, просто не включался. И мы сразу начали искать устройство у знакомых, потому что понимали: другого варианта просто нет", – отметил артист.

Артист признался, что ситуация развивалась очень быстро – времени на раздумья не было совсем, поэтому решение пришлось принимать буквально в мгновение ока.

По его словам, команда действовала без паники, но максимально оперативно – каждая минута была критической. Параллельно пытались понять, как быстро перенести все необходимые файлы на другое устройство.

Певец добавил, что буквально за несколько минут до начала им удалось найти решение и подготовить все к выступлению.

"Мы поехали за другим ноутбуком к моей коллеге по сцене, очень переживали, успеем ли вовремя добраться, ведь в городе пробки. И буквально за минуту-две до концерта нам удалось все настроить", – вспомнил певец.

Напомним, ранее Игорь Целип рассказывал, как его едва не избили за отказ петь русские песни.

Вас також можуть зацікавити новини: