Легендарное возвращение: 67-летняя Мадонна зажгла на сцене с Сабриной Карпентер (видео)

На фестивале Coachella во время выступления Сабрины Карпентер на сцену неожиданно вышла Мадонна. Это произошло во время исполнения Сабриной хита "Espresso". Певицы исполнили известные треки Мадонны – "Vogue" и "Like a Prayer" в новой аранжировке, а также новую совместную композицию, пишет Variety.
Новая песня вызвала наибольший интерес, ведь, по слухам, она может войти в будущий альбом Мадонны.
Во время выступления Мадонна обратилась к зрителям. Она вспомнила, что 20 лет назад уже выступала на этом фестивале, поэтому возвращение на сцену Coachella в 2026 году стало для нее особенным моментом. Звезда отметила, что именно здесь тогда она анонсировала свой альбом – "Confessions on a Dance Floor".
"Так что, вы можете себе представить, насколько для меня волнительно вернуться сюда через 20 лет в тех же сапогах, с тем же корсетом и курткой, которую я носила раньше", – сказала Мадонна и анонсировала выход нового альбома "Confessions on a Dance Floor: Part II", релиз которого ожидается уже этим летом.
Звезда отметила, что чувствует, будто с ее появлением на этой сцене с презентацией "Confessions on a Dance Floor: Part II" для нее "круг замкнулся", и что музыка помогает людям объединяться, забывать о спорах и просто радоваться моменту.
Появление Мадонны на сцене Coachella не было анонсировано.
Сабрина Карпентер в последние годы активно развивает свою карьеру. Она уже выступала на Coachella ранее и заявляла, что стать хедлайнером мероприятия – ее мечта, которая осуществилась в этом году.
Совместное выступление Мадонны и Сабрины Карпентер стало настоящей неожиданностью для зрителей и одним из самых обсуждаемых моментов фестиваля.