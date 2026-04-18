Легендарное возвращение: 67-летняя Мадонна зажгла на сцене с Сабриной Карпентер (видео)

Зрители фестиваля не ожидали появления звезды.

На фестивале Coachella во время выступления Сабрины Карпентер на сцену неожиданно вышла Мадонна. Это произошло во время исполнения Сабриной хита "Espresso". Певицы исполнили известные треки Мадонны – "Vogue" и "Like a Prayer" в новой аранжировке, а также новую совместную композицию, пишет Variety.

Новая песня вызвала наибольший интерес, ведь, по слухам, она может войти в будущий альбом Мадонны.

Во время выступления Мадонна обратилась к зрителям. Она вспомнила, что 20 лет назад уже выступала на этом фестивале, поэтому возвращение на сцену Coachella в 2026 году стало для нее особенным моментом. Звезда отметила, что именно здесь тогда она анонсировала свой альбом – "Confessions on a Dance Floor".

"Так что, вы можете себе представить, насколько для меня волнительно вернуться сюда через 20 лет в тех же сапогах, с тем же корсетом и курткой, которую я носила раньше", – сказала Мадонна и анонсировала выход нового альбома "Confessions on a Dance Floor: Part II", релиз которого ожидается уже этим летом.

Звезда отметила, что чувствует, будто с ее появлением на этой сцене с презентацией "Confessions on a Dance Floor: Part II" для нее "круг замкнулся", и что музыка помогает людям объединяться, забывать о спорах и просто радоваться моменту.

Появление Мадонны на сцене Coachella не было анонсировано.

Сабрина Карпентер в последние годы активно развивает свою карьеру. Она уже выступала на Coachella ранее и заявляла, что стать хедлайнером мероприятия – ее мечта, которая осуществилась в этом году.

Совместное выступление Мадонны и Сабрины Карпентер стало настоящей неожиданностью для зрителей и одним из самых обсуждаемых моментов фестиваля.

