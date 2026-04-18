Увлеклась видеоигрой: в США 91-летняя женщина не отвечала на звонки, чем напугала родных

С женщиной все было в порядке.

Жительницу города Вестлейк, штат Огайо, нашли целой и невредимой после того, как сигнал тревоги вызвал проверку ее состояния полицией. Как оказалось, она просто пыталась побить свой рекорд в видеоигре. Об этом пишет The Independent.

Известно, что женщина участвует в городской программе "С тобой все в порядке?", которая позволяет уязвимым жителям подписаться на ежедневные звонки для проверки их состояния.

Когда 9 апреля женщина не ответила на звонок, ее окружение начало беспокоиться.

Видео дня

"Все немного обеспокоены тем, что она пропускает эти звонки", - рассказал капитан полиции Вестлейка Джерри Вогель в интервью местному телеканалу WEWS.

Когда диспетчеры и дочь женщины попытались связаться с ней и не получили ответа, полиция приехала к ее дому, чтобы проверить, все ли с ней в порядке. Женщина не открыла дверь, что заставило полицейских использовать отмычку, чтобы попасть в ее гараж. Видео с нательной камеры, полученное WEWS, показало автомобиль женщины внутри гаража. Запись прервалась, когда полицейские вошли в ее дом, чтобы защитить личность женщины", - добавили в материале.

Согласно аудиозаписи, полученной СМИ, полиция нашла женщину в ее спальне, где она играла в видеоигры.

"Мы сейчас с ней. Она играет в видеоигры в своей спальне", - говорит один из полицейских диспетчеру.

По информации местных СМИ, женщина играла в видеоигру "bubble pop", в которой игроки должны соединять цветные пузыри, которые лопаются, когда их сгруппировать. Цель состоит в том, чтобы уничтожить все пузыри.

"Все хорошо посмеялись над этим. Это отличное напоминание о том, что жители Вестлейка имеют эту услугу и могут подписаться на нее в любое время", - отметил Вогель.

Другие интересные новости

